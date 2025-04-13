انت الان تتابع خبر المجلس الأعلى يجدد انتخاب همام حمودي رئيسا له والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الهيئة العامة للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي عقدت يوم سبت إجتماعها الدوري السنوي الثالث/ الدورة الثالثة عشرة، تحت شعار (الشهيد الصدر.. بعطائه نصحح ونتجدد)، وبحضور ممثلي دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية".



وأضاف انه "تم خلال الاجتماع قراءة تقارير المكتب السياسي، والمكتب التنفيذي، وهيئة القيادة، ثم انتخاب رئاسة هيئة عامة جديدة، ومكتب سياسي جديد، الذي انتخب بدوره هيئة قيادية جددت انتخاب الشيخ د. همام حمودي رئيسا للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي".

وأشار البيان الى ان "اجتماع الهيئة العامة، الذي استغرق نحو 15 ساعة، شهد ممارسة ديمقراطية متميزة، إتسمت بالشفافية، وأجواء تنافسية غير مسبوقة، أفضت إلى حالة تجديد نوعية بمواقع المسؤولية، بغالبية شبابية واكاديمية واعدة بمرحلة ناضجة ومعطاءة من العمل السياسي الوطني الذي يتطلع المجلس الأعلى من خلاله إستئناف مسيرته التاريخية الحافلة بالعطاء للعراق وشعبه الكريم".

ويوم امس، جدد حزب الدعوة الإسلامي انتخاب زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، امينا عاما لحزب الدعوة لدورة جديدة.

