انت الان تتابع خبر السوداني يهنئ بحلول عيد رأس السنة الإيزيدية: هذا ما قدمناه لأنصاف هذا المكون والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني في تغريدة على منصة "اكس"، وتابعته الخليج 365، إنه "نتقدم بالتهنئة إلى أبناء شعبنا من المكوّن الإيزيدي بمناسبة حلول عيد رأس السنة الإيزيدية، الذي يوافق اليوم الأربعاء 16 نيسان، بما تمثله هذه المناسبة من دليل على التنوّع القومي والثقافي لبلدنا العزيز".وأضاف: "لقد عملت حكومتنا على إنصاف جميع العراقيين ومنهم الإيزيديون الذين تعرضوا إلى الحرمان من حقوقهم الوطنية أيام النظام المُباد، وما لاقوه من جرائم بيد عصابات داعش الإرهابي".

وتابع: "أصدرنا قرارات وتوجيهات لإنصافهم، من بينها قرار إصدار سندات ملكية الأراضي السكنية التي حرمهم منها النظام الدكتاتوريّ، وإعادة إعمار مناطقهم، ومعابدهم المقدسة، وفتح فروع للدوائر والمؤسسات الرسمية، بجانب تفعيل قانون الناجيات الإيزيديات وباقي المكونات، تأكيداً على اهتمامنا ورعايتنا لأبناء الشعب العراقي الكريم".

