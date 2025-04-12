انت الان تتابع خبر "رفعت دعوى قضائية".. قصة الفيديو المسرب للنائبة أمل عطية حول المعلمين (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ، وهي تقول أن "المعلم يداوم 3 أيام، ويغيب 3 أشهر"، الامر الذي اثار جدلاً واسعاً داخل الأوساط الشعبية وخصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي في

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وحدث ذلك، خلال جلسة مجلس النواب الخاصة لمناقشة مطالب الكوادر التربوية، ضمن الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الرابعة للدورة الانتخابية الخامسة، والتي انعقدت يوم الخميس الماضي 10 نيسان/ ابريل 2025.

وبعدها، طالبت النائبة أمل عطية، خلال جلسة مجلس النواب، بتشكيل لجنة سلوك نيابي لمحاسبة من قام بتسريب مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تتحدث بسخرية عن الاعتداء على المعلمين.

وذكرت عطية، في مقطع فيديو اطلعت عليه الخليج 365، أن "حديثها كان على سبيل المزاح فقط، وكانت تستهين بمن قال إن الصور المتداولة تعود إلى غزة"، مشيرةً إلى أن "التسريب أظهر كلامها بشكل مجتزأ لا يمثل توجّهها الحقيقي".