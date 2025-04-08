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رئيس هيئة النزاهة: المحامون حُرَّاس العدالة والسند في مكافحة الفساد

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رئيس هيئة النزاهة: المحامون حُرَّاس العدالة والسند في مكافحة الفساد

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن اللامي أشاد، خلال زيارته نقابة المحامين واللقاء بالنقيب أحلام اللامي، بدور المحامين في تحقيق العدالة والدفاع عن المظلومين واسترداد حقوقهم، لافتاً إلى أنَّ "المحامين هم حُرَّاس العدالة وسند الأجهزة الرقابيَّة في مُكافحة الفساد".

ودعا اللامي، خلال اللقاء، إلى تكثيف تعاون جميع المُؤسّسات الاتحادات والنقابات مع الأجهزة الرقابيَّة في جهودها المضنية لمنع الفساد ومُكافحته ومُلاحقة مُرتكبيه".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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