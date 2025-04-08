انت الان تتابع خبر رئيس هيئة النزاهة: المحامون حُرَّاس العدالة والسند في مكافحة الفساد والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - وقالت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن اللامي أشاد، خلال زيارته نقابة المحامين واللقاء بالنقيب أحلام اللامي، بدور المحامين في تحقيق العدالة والدفاع عن المظلومين واسترداد حقوقهم، لافتاً إلى أنَّ "المحامين هم حُرَّاس العدالة وسند الأجهزة الرقابيَّة في مُكافحة الفساد".



ودعا اللامي، خلال اللقاء، إلى تكثيف تعاون جميع المُؤسّسات الاتحادات والنقابات مع الأجهزة الرقابيَّة في جهودها المضنية لمنع الفساد ومُكافحته ومُلاحقة مُرتكبيه".

