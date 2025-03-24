انت الان تتابع خبر البرلمان يعقد جلسة جديدة برئاسة المشهداني والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
انت الان تتابع خبر البرلمان يعقد جلسة جديدة برئاسة المشهداني والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
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