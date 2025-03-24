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البرلمان يعقد جلسة جديدة برئاسة المشهداني

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البرلمان يعقد جلسة جديدة برئاسة المشهداني

انت الان تتابع خبر البرلمان يعقد جلسة جديدة برئاسة المشهداني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - نعم، يجب استقباله كزعيم دولة

نعم، يجب استقباله كزعيم دولة

كلا، ماضيه يثير المخاوف

كلا، ماضيه يثير المخاوف

لا أهتم بالأمر

لا أهتم بالأمر

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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