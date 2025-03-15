انت الان تتابع خبر الشيخ همام حمودي للسفير اللبناني: نفخر بصمود لبنان ولن نتخل عن دعمها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب الشيخ حمودي، انه "استقبل الشيخ همام حمودي اليوم السبت السفير اللبناني في بغداد علي الحبحاب، وبحثا تطورات الساحة اللبنانية، وتحدياتها الراهنة، واطر تعزيز التعاون المشترك، ودعم إعادة الإعمار والاستقرار اللبناني".وخلال اللقاء، اعرب الشيخ حمودي عن "اعتزازه وفخره بصمود لبنان وتضحيات شعبها وصلابة إرادته في الدفاع عن سيادته وكرامته، مؤكدا وقوف العراق رسميا وشعبيا مع لبنان واستعداده لدعم إعادة إعمار المناطق التي دمرها العدوان، منوها إلى وجود لجنة حكومية عراقية في لبنان تعد الدراسات ميدانيا بهذا الشأن".

وأشار إلى أن "أمن المنطقة لا يتجزأ، وان استقرارها مسؤولية تقع على عاتق جميع دولها، ويتوجب تعزيز اطر العمل المشتركة لحفظ أمنها القومي".

