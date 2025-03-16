انت الان تتابع خبر العراق وتركيا يتفقان على مضاعفة الطاقة المجهزة عبر خط الربط الى 600 ميغاواط والان مع التفاصيل
ورحب الوزير في مستهل اللقاء بنظيره التركي مستعرضاً "آفاق التعاون والشراكة بين البلدين في مجال الطاقة وتحديداً في قطاعي النقل والتوزيع وتطوير الشبكات الكهربائية المشتركة. كما جدد دعوته للشركات التركية المتخصصة في مجال الطاقات المتجددة للعمل في العراق".
وأشار إلى ان "وزارة الكهرباء أكملت جميع الإجراءات اللوجستية والبنى التحتية اللازمة لزيادة طاقة التجهيز عبر خط الربط العراقي - التركي إلى 600 ميغاواط مقترحاً تشكيل لجنة فنية عليا مشتركة لمتابعة تنفيذ مقررات الاجتماع".
وأكد فاضل، وفق البيان، أن "الحكومة العراقية برئاسة السوداني، وضمن المنهاج الحكومي، تعمل على تنفيذ استراتيجية متكاملة لتنويع مصادر الطاقة من خلال حزمة مشاريع تشمل الربط الكهربائي مع دول الجوار، ومشاريع الدورة المركبة، والطاقة الشمسية التي يجري تنفيذها على نطاق واسع في مختلف محافظات البلاد".
من جانبه، أكد الوزير التركي أن "الأشهر المقبلة ستشهد مضاعفة إمدادات الكهرباء عبر الخط المشترك إلى 600 ميغاواط، مبيناً حرص بلاده على تعزيز التعاون مع العراق في مختلف المجالات لاسيما قطاع الطاقة".
يذكر أن الحكومتين العراقية والتركية نجحتا في تموز الماضي، من تشغيل خط الربط الكهربائي المشترك (كسك - جزرة 400 ك.ف) الذي يزود العراق حالياً بـ 300 ميغاواط، وفق البيان.