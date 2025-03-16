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العراق وتركيا يتفقان على مضاعفة الطاقة المجهزة عبر ‏خط الربط الى 600 ميغاواط ‏

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العراق وتركيا يتفقان على مضاعفة الطاقة المجهزة عبر ‏خط الربط الى 600 ميغاواط ‏

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة ورد لـ الخليج 365، أن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل، استقبل اليوم، في مقر الوزارة ‏ببغداد، وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار والوفد المرافق له، بحضور ‏السفير التركي في العراق أنيل بورا إينان".‏

ورحب الوزير في مستهل اللقاء بنظيره التركي مستعرضاً "آفاق التعاون ‏والشراكة بين البلدين في مجال الطاقة وتحديداً في قطاعي النقل والتوزيع وتطوير ‏الشبكات الكهربائية المشتركة. كما جدد دعوته للشركات التركية المتخصصة في ‏مجال الطاقات المتجددة للعمل في العراق".‏

وأشار إلى ان "وزارة الكهرباء أكملت جميع الإجراءات اللوجستية والبنى التحتية ‏اللازمة لزيادة طاقة التجهيز عبر خط الربط العراقي - التركي إلى 600 ميغاواط ‏مقترحاً تشكيل لجنة فنية عليا مشتركة لمتابعة تنفيذ مقررات الاجتماع".‏

وأكد فاضل، وفق البيان، أن "الحكومة العراقية برئاسة السوداني، وضمن ‏المنهاج الحكومي، تعمل على تنفيذ استراتيجية متكاملة لتنويع مصادر الطاقة من ‏خلال حزمة مشاريع تشمل الربط الكهربائي مع دول الجوار، ومشاريع الدورة ‏المركبة، والطاقة الشمسية التي يجري تنفيذها على نطاق واسع في مختلف ‏محافظات البلاد".‏

من جانبه، أكد الوزير التركي أن "الأشهر المقبلة ستشهد مضاعفة إمدادات الكهرباء ‏عبر الخط المشترك إلى 600 ميغاواط، مبيناً حرص بلاده على تعزيز التعاون مع ‏العراق في مختلف المجالات لاسيما قطاع الطاقة". ‏

يذكر أن الحكومتين العراقية والتركية نجحتا في تموز الماضي، من تشغيل خط ‏الربط الكهربائي المشترك (كسك - جزرة 400 ك.ف) الذي يزود العراق حالياً بـ ‏‏300 ميغاواط، وفق البيان.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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