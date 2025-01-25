انت الان تتابع خبر في الأنبار.. السامرائي يؤكد أهمية الدور الوطني للعشائر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال التحالف في بيان، "زار رئيس تحالف العزم، اليوم السبت يرافقه عدد من قيادات ونواب التحالف، مضيف الشيخ عارف مخيبر العلواني في الأنبار، حيث كان في استقباله الشيخ عارف وعدد من شيوخ ووجهاء عشائر الأنبار".

وأضاف البيان أنه "خلال اللقاء، أكد السامرائي على أهمية الدور الوطني لعشائر الأنبار في تعزيز التماسك المجتمعي وترسيخ الوحدة الوطنية"، مشيداً بالمواقف المشرفة التي قدمتها العشائر لدعم الاستقرار في المحافظة. وشدد السامرائي على "ضرورة التعاون والتكاتف بين أبناء المحافظة لدفع عجلة التطور والبناء"، معبراً عن "حرص تحالف العزم على تقديم الدعم الكامل لأبناء الأنبار لتحقيق تطلعاتهم في الأمن والاستقرار وتحسين الواقع الخدمي والمعيشي".

الى ذلك، زار السامرائي، بحسب البيان "يرافقه عدد من نواب وقياديات التحالف، ديوان إمارة الدليم في محافظة الأنبار، حيث كان في استقباله الشيخ رعد عبد الجبار العلي السليمان، أمير قبائل الدليم، وعدد من شيوخ ووجهاء الإمارة". وجرى خلال اللقاء "تبادل الآراء حول القضايا التي تهم أبناء محافظة الأنبار، وسبل تعزيز التماسك المجتمعي والعمل المشترك لخدمة المحافظة.

وأكد السامرائي خلال حديثه على "أهمية دور قبائل الدليم في ترسيخ الوحدة الوطنية ودعم الاستقرار"، مشيرا الى أن "محافظة الأنبار تمتلك تاريخاً مشرفاً ودوراً محورياً في تعزيز القيم الوطنية"، مشدداً على "ضرورة توحيد الجهود لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية بما يليق بأبناء المحافظة".