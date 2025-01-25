السامرائي: حريصون على وحدة أرضنا وشعبنا

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السامرائي، ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "زار برفقة عدد من نواب وقيادات تحالف العزم، مضيف الشيخ حاكم السعد شيخ قبيلة البوفهد الضياغم في الأنبار، حيث كان في استقباله الشيخ حاكم السعد وعدد من شيوخ ووجهاء قبيلة البوفهد".وخلال اللقاء، أكد السامرائي على "أهمية التكاتف بين أبناء المحافظة وقواها الوطنية لتحقيق التنمية والاستقرار في الأنبار، مشدداً على أن العمل المشترك هو السبيل الأمثل للنهوض بالواقع الخدمي والمعيشي، بعيداً عن التوجهات الفردية أو الحزبية".

وأضاف السامرائي: "نحن حريصون على وحدة أرضنا وشعبنا، وملتزمون بدعم أبناء محافظاتنا لضمان نجاح القضايا الأساسية المجتمعية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار وتعزيز التماسك الوطني".

كما أشاد "بالدور التاريخي والاجتماعي الذي تضطلع به قبائل الأنبار في تعزيز التماسك المجتمعي وترسيخ الوحدة الوطنية، مؤكداً على التزام تحالف العزم بدعم المشاريع الخدمية التي تلبي احتياجات أبناء الأنبار وتساهم في استقرار المحافظة".

من جانبهم، عبّر شيوخ ووجهاء قبيلة البوفهد عن "تقديرهم للسامرائي وقيادات تحالف العزم على زيارتهم واهتمامهم بقضايا المحافظة، مؤكدين حرصهم على دعم جهود العمل المشترك لتحقيق مصلحة الأنبار وأبنائها".

