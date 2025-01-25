انت الان تتابع خبر الكشف عن آلية تحديد موعد إجراء الانتخابات المقبلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في بيان صوتي ورد لـ الخليج 365، إن "موعد الانتخابات يتم تحديده من قبل رئاسة الوزراء وبالتنسيق مع مفوضية الانتخابات على أن لا يكون هذا الموعد بمدة تسبق انتهاء الدورة البرلمانية الحالية بمدة لا تقل 45 يوماً من أول جلسة عقدها البرلمان والتي عقدت في يوم 9/ 1/ 2022 وذلك استناداً الى القانون الانتخابي رقم 12 لسنة 2018 المعدل".



وأضافت أن "هذه المدة تعد المدة الأصغرية، أي لا يمكن أن تجرى الانتخابات قبل انتهاء موعد انتهاء الدورة الحالية بأقل من 45 يوماً، أي قبل يوم 25 من شهر تشرين الثاني 2025، على أن يتم تحديدها بين رئاسة الوزراء ومفوضية الانتخابات".

