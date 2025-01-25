انت الان تتابع خبر السامرائي: الأنبار بحاجة لتضامن أبنائها وتكاتف قواها الوطنية لتحقيق التنمية والاستقرار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب رئيس التحالف في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "السامرائي، زار اليوم يرافقه عدد من نواب وقيادات التحالف مضيف البوعيفان قبيلة البوعيسى في مدينة الفلوجة، حيث كان في استقباله الشيخ وصفي بركات سعدون العيفان والشيخ غازي سامي عباس العبد وعدد من الشيوخ والوجهاء".وأكد السامرائي، أن "محافظة الأنبار بحاجة إلى تضامن جميع أبنائها وتكاتف قواها الوطنية لتحقيق التنمية والاستقرار"، مشدداً على "رفض أي توجهات انفرادية تسعى إلى جعل المحافظة تابعة لشخص أو حزب معين، وأن هذه التوجهات لن تلقى قبولاً من أهالي الأنبار".

وأوضح السامرائي أن "تحالف العزم يمد يده إلى جميع الجهات المخلصة في الأنبار من أجل العمل المشترك للنهوض بواقع المحافظة"، لافتاً إلى "أهمية تبني مشاريع تنموية وخدمية تلبي تطلعات المواطنين وتسهم في تحسين الواقع المعيشي".