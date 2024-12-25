انت الان تتابع خبر السوداني يفتتح مشروعا جديدا في بغداد (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "افتتح مشروع التكسية الحجرية للجانب الأيسر لنهر دجلة، بمحاذاة طريق السندباد، أحد مشاريع وزارة الموارد المائية.وفي وقت سابق من اليوم، افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، نفق ومجسر تقاطع معسكر الرشيد- الزعفرانية، جنوب شرق العاصمة بغداد.