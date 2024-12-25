انت الان تتابع خبر المعلومة انطلقت من نائب.. الداخلية تنفي سحب جهاز "مطابقة الصوت" في قضية التسريب الاخيرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انها "تنفي ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء عن (سحب جهاز "مطابقة الصوت" الموجود لدى مديرية الأدلة الجنائية لعدم مطابقة تسجيل صوتي لاحد الأشخاص)".



وأضافت: "إننا في وزارة الداخلية نؤكد على توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الأخبار من مصادرها الرسمية والابتعاد عن الشائعات المغرضة التي يحاسب عليها القانون".

وكانت المعلومات تم تداولها على مواقع التواصل ووسائل الاعلام، بناء على منشور نشره النائب مصطفى جبار سند، حيث ادعى ان "السوداني وجه بسحب جهاز مطابقة الصوت من الأدلة الجنائية لمنع التعرف ومطابقة الصوت مع ابن عمه الفريق سامي السوداني"، وفقا لتعبيره.