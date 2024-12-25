انت الان تتابع خبر المالكي يهنئ المسيحيين بأعياد الميلاد ويدعو للوحدة والاستقرار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المالكي في تغريدة، "بكل محبة واحترام، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى ابناء شعبنا من الاخوة المسيحيين في العراق والعالم بمناسبة أعياد ميلاد السيد المسيح عليه السلام".



وأضاف، "نسأل الله أن تكون هذه المناسبة المباركة فرصة لتعزيز قيم المحبة والسلام والتسامح بين جميع أبناء الشعب العراقي خصوصا والبشرية عموما. وكل عام وأنتم بخير، أعاده الله عليكم بالفرح والبركات، وعلى وطننا العزيز وشعبنا الكريم بالأمن والاستقرار والوحدة والاتحاد".