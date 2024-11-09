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نشرة السومرية.. التضخم بالمناصب العليا يثقل كاهل الدولة واتفاق عراقي امريكي لانهاء الحروب بالمنطقة

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بغداد - ياسين صفوان - # اتفاق على تنسيق مشترك بين بغداد وواشنطن لإنهاء حروب المنطقة.. ورغبة بتعزيز الشراكة الستراتيجية

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# التضخم بالمناصب العليا والمستشارين يثقل كاهل الدولة.. مطالبات للحكومة بضرورة العمل لانهاء الملف

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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