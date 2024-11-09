نشرة السومرية.. التضخم بالمناصب العليا يثقل كاهل الدولة واتفاق عراقي امريكي لانهاء الحروب بالمنطقة

# محليا.. رفض نيابي لتمرير قانون اعادة العقارات بصيغته الحالية.. وتقديم مقترحات جديدة لتعديل العفو العام

بغداد - ياسين صفوان - # اتفاق على تنسيق مشترك بين بغداد وواشنطن لإنهاء حروب المنطقة.. ورغبة بتعزيز الشراكة الستراتيجية# العدل الاميركية تتهم ايران بمحاولة اغتيال ترامب.. وطهران ترد: الاتهامات لا أساس لها من الصحة

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية