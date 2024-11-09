انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. التضخم بالمناصب العليا يثقل كاهل الدولة واتفاق عراقي امريكي لانهاء الحروب بالمنطقة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - # اتفاق على تنسيق مشترك بين بغداد وواشنطن لإنهاء حروب المنطقة.. ورغبة بتعزيز الشراكة الستراتيجية
# العدل الاميركية تتهم ايران بمحاولة اغتيال ترامب.. وطهران ترد: الاتهامات لا أساس لها من الصحة
# التضخم بالمناصب العليا والمستشارين يثقل كاهل الدولة.. مطالبات للحكومة بضرورة العمل لانهاء الملف
# العدل الاميركية تتهم ايران بمحاولة اغتيال ترامب.. وطهران ترد: الاتهامات لا أساس لها من الصحة
# محليا.. رفض نيابي لتمرير قانون اعادة العقارات بصيغته الحالية.. وتقديم مقترحات جديدة لتعديل العفو العام
# التضخم بالمناصب العليا والمستشارين يثقل كاهل الدولة.. مطالبات للحكومة بضرورة العمل لانهاء الملف