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المفوضية تؤكد على عدم كشف تصويت الناخب خلال انتخابات كردستان

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت المفوضية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "المفوضية تؤكد لجميع الناخبين بعدم التصديق بالشائعات التي تروج بإمكانية كشف تصويت الناخب".

وأضافت المفوضية، أن "الاقتراع السري للناخب لا يمكن لاحد الاطلاع عليه وكشفه باي طريقه"، داعية الناخبين الى "عدم تصديق هذه الشائعات واختيار مرشحيهم بكل ثقة واطمئنان والتأكيد على عدم استخدام اجهزة الموبايل والتصوير داخل مراكز ومحطات الاقتراع".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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