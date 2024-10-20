انت الان تتابع خبر المفوضية تؤكد على عدم كشف تصويت الناخب خلال انتخابات كردستان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المفوضية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "المفوضية تؤكد لجميع الناخبين بعدم التصديق بالشائعات التي تروج بإمكانية كشف تصويت الناخب".



وأضافت المفوضية، أن "الاقتراع السري للناخب لا يمكن لاحد الاطلاع عليه وكشفه باي طريقه"، داعية الناخبين الى "عدم تصديق هذه الشائعات واختيار مرشحيهم بكل ثقة واطمئنان والتأكيد على عدم استخدام اجهزة الموبايل والتصوير داخل مراكز ومحطات الاقتراع".