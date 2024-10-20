انت الان تتابع خبر اليونامي تأمل سير انتخابات كردستان "بشكل سلمي" وتصفها بـ"التاريخية" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ممثل بعثة الأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، ان "اليوم هو يوم تاريخي في إقليم كردستان ونهنئ هذا الشعب، نأمل أن تتم العملية بشكلٍ سلمي ومنظم، بشكلٍ يعكس حضارة شعب كردستان".وأضاف: "رسالتي إلى وسائل الإعلام هي التأكيد على الجوانب الإيجابية للعملية، لأنها ليست سهلة، والأمم المتحدة كانت وستستمر في دعم العراق وإقليم كردستان، لأن شعب كردستان يستحق الأمن والاستقرار والرخاء".

وأكّد الحسان إلى أن "ما يجري اليوم في الإقليم هو طريق مشرق لمستقبل إقليم كردستان والعراق".

من جانبه، اكد محافظ أربيل اوميد خوشناو، متابعة العملية الانتخابية عن قرب مشيرا الى انها "تسير بشكل جيد"، مشيرا الى انه "هناك أكثر من 900 ألف ناخب في أربيل".

وأشار الى انه "قمنا بعمل كل الاستعدادات وجهزنا كل الإمكانيات وهناك فرق أمنية وطبية حول المراكز الانتخابية لحماية الناخبين ورعايتهم"، مقدماً شكره الى "جميع كوادر المفوضية والقوات الأمنية".

من جانبه، طالب وزير داخلية الإقليم ريبير احمد المواطنين بـ"تقييم الماضي ليعرفوا لمن سيصوتون"، مبينا انه "يجب ألا تفقدوا هذا الحق بالتعبير عن رأيكم، صوتوا خلال الفترة التي حددتها المفوضية".

وأوضح أنه "آمل أن يكافئ شعب كردستان البيشمركة وقوات الأمن وكل من يخدم الشعب".