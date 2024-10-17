انت الان تتابع خبر اعفاء نصف الموظفين وتسليم الإيرادات.. الملاحة تستعرض للسوداني "شروطا مريبة" لمؤسسة التمويل الدولية (وثائق) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب الوثائق، فأن الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، أبدت اعتراضاتها على عدد من شروط مؤسسة التمويل الدولية فيما يتعلق بمقترحات تحديث وإدارة المطار، حيث تقترح مؤسسة التمويل الدولية تسليم إدارة وايرادات مطار بغداد الى القطاع الخاص مباشرة فور التعاقد معه، في الوقت الذي ترى الشركة انه يجب مشاركة الإيرادات والإدارة وبعد اكمال تأهيل الصالات فليس من المنطقي مشاركة الإيرادات مع شريك لمجرد توقيع العقد.وتضمنت الاعتراضات أيضا، على شرط مؤسسة التمويل الدولية ان حتى أجور المطاعم والاكشاك تكون للقطاع الخاص، في حين ترى شركة الملاحة العراقية ان الاكشاك والمطاعم هي خارج رقعة التطوير ويجب ان تكون إيراداتها وادارتها خاضعة لشركة الملاحة العراقية الحكومية.

وتشترط مؤسسة التمويل الدولية ان يتم التخلص من 50% من موظفي المطار، وهو رأي تقول شركة الملاحة العراقية بانه يحتاج لنقاش مع القطاع الخاص ولقرار جهة عليا.