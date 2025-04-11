شكرا لقرائتكم خبر عن الرياضة والهدوء النفسي تخفف أعراض هذا المرض الجلدي والان مع تفاصيل الخبر

أغلب الأمراض الجلدية قد تكون ناتجة عن أعراض نفسية، هكذا أكد تقرير نشر في موقع "هيلث" الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض، أكد التقرير على أن الإكزيما أحد أشهر الحالات الجلدية الالتهابية التي تميل أعراضها إلى التفاقم نتيجة الأعراض النفسية، مما يثير الجلد ويجعله متقشرًا وأحمر ومتورمًا ومثيرًا للحكة، فضلاً عن بعض الآثار الخاصة بالتهابات الجلد التأتبية الأخرى.

أسباب الإكزيما

لا يوجد سبب دقيق حتى الآن للإصابة بالإكزيما أو يكون مسببًا مباشرًا لها، ولكن تشير بعض الأدلة إلى أن الأشخاص المصابين بالإكزيما لديهم جهاز مناعي يتفاعل بشكل كبير مع المهيجات والمثيرات.

قد يصاب المريض بالإكزيما في أي وقت من أوقات عمره أو مرحلة سنية، وقد تكون الأسباب وراثية وقد يكون المناخ أو طبيعة البيئة أو بطبيعة المهيجات التي يتعرض لها هي السبب المباشر.

علاج الإكزيما بنصائح غير شائعة

تخفيف أعراض الإكزيما أمر يمكن حدوثه والسيطرة عليه من خلال مجموعة من النصائح والخطوات التي يجب تطبيقها، منها:

دهان زيت جوز الهند على البقع الجافة مما يؤدي إلى إضافة الترطيب إلى البشرة، ووفقًا للتقرير فالسبب الأكبر لتفاقم الإكزيما هو الوصول إلى حالة من جفاف الجلد الشديد بقدر الإمكان.

قوم بالرغبة في الحكة، فالهرش الدائم سبب كبير في إثارة الحكة وإثارة الإكزيما وزيادة حد الأعراض دون التخلص منها سريعًا، وبالتالي الخضوع لوقت أطول للعلاج.

لا تزيد من استهلاك مضادات الهيستامين لأنها لا تعالج المشكلة ولكنها قد لا تخفف أيضًا من الأعراض.

كل ما هو غير القطني لا ترتديه لأنها سوف تثير الحكة في جلدك.

الهدوء والاسترخاء والتخلص من التوتر النفسي أكبر وأهم طرق علاج وتخفيف أعراض الإكزيما المختلفة.

ممارسة تمارين الهدوء باختلاف أنواعها منها اليوجا والتأمل والتنفس كلها سبب في التخلص من الإكزيما.

أكلاتك ومشروباتك تتحكم بشكل كبير فيما تتفاقم الإكزيما من عدمها، لذا احرص على أطعمة صحية لا تسبب لك التحسس.

تجنب الأفراد في العمل وبذل الجهد فهي من المشكلات التي قد تسبب تفاقم أعراض الإكزيما.

اهتم بنفسك وبصحتك وبصحة جلدك ولا تستخدم مستحضرات إلا من خلال مختص.

الحركة المستمرة تخفف من أعراض الإكزيما وليس العكس كما يعتقد البعض، فالحركة وممارسة الرياضة تخلصك من تلك الأعراض.