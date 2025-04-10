شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو الأكل العاطفى.. نصائح للتغلب على هذه المشكلة والان مع تفاصيل الخبر

الأكل العاطفي هو تناول الطعام استجابة للمشاعر، وليس بسبب الجوع الجسدي، ويمكن أن يكون وسيلة للتعامل مع المشاعر السلبية مثل التوتر، والحزن، والغضب، والملل، والوحدة، ومع ذلك، فإن الأكل العاطفي لا يحل المشكلة الأساسية وقد يؤدي إلى مشاكل صحية وزيادة الوزن، في هذا التقرير نتعرف على أعراض مشكلة الأكل العاطفى ونصائح لعلاج هذه المشكلة، بحسب موقع "Health".

علامات الأكل العاطفي

- تناول الطعام بكميات كبيرة عند الشعور بالانزعاج أو التوتر.

- الشعور برغبة مفاجئة في تناول الطعام، حتى عند عدم الشعور بالجوع.

- الرغبة في تناول أطعمة معينة مريحة مثل الحلويات أو الأطعمة الدهنية.

- تناول الطعام بسرعة.

- الشعور بالذنب أو الخجل بعد تناول الطعام.

نصائح للتغلب على الأكل العاطفي

- التعرف على المحفزات: حاول تحديد المواقف أو المشاعر التي تدفعك إلى الأكل العاطفي.

- التفرقة بين الجوع العاطفي والجوع الجسدي: الجوع الجسدي يأتي تدريجيًا ويمكن تأجيله، بينما الجوع العاطفي يكون مفاجئًا وملحًا.

-البحث عن طرق صحية للتعامل مع المشاعر: مارس تقنيات الاسترخاء، أو تحدث مع صديق أو معالج، أو مارس هواية تستمتع بها.

- تجنب الأطعمة المغرية: لا تحتفظ بأطعمة غير صحية في المنزل.

- تناول وجبات منتظمة ومتوازنة: يساعد ذلك على تنظيم مستويات السكر في الدم ويقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

- ممارسة الرياضة بانتظام: يمكن أن تساعد التمارين الرياضية في تحسين المزاج وتقليل التوتر.

-طلب المساعدة المتخصصة: إذا كنت تجد صعوبة في التغلب على الأكل العاطفي بمفردك، فقد يكون من المفيد التحدث إلى أخصائي تغذية أو معالج نفسي.