شكرا لقرائتكم خبر عن علاج جفاف البشرة في الهواء المحمل بالأتربة والان مع تفاصيل الخبر

أثناء الطقس المحمل بالغبار لا تسلم البشرة ولا الجلد من الآثار السيئة لهذه التغيرات الجوية، خاصة إذا كانت تصحبها اختلالات في درجات الحرارة بالارتفاع أو الانخفاض مثل ما يحدث نتيجة رياح الخماسين .

تأثير الأتربة على الجلد

يتأثر الجلد بشكل واضح، هذا ما أكدته الدكتورة رضوى عصام عراقي أخصائي الأمراض الجلدية جامعة شبين الكوم، مؤكدة على أن الجلد وأثناء التعرض للاتربة والغبار قد يحدث له:

- الحكة الشديدة

- التهابات الجلد الحادة

- جفاف الجلد الشديد

- التورمات

- آلام في الجلد وتقشر

- ظهور قشور بيضاء على سطح الجلد

- تشققات على سطح الجلد

- التهابات متفرقة

نصائح للحفاظ على صحة الجلد من الجفاف

من أبرز النصائح التي تقدمها الدكتورة رضوى أثناء هذا الطقس والتغيرات الجوية للحفاظ على صحة الجلد من الجفاف:

- إذا أمكنك لا تتعرض للطقس الغني بالاتربة بشكل مباشر

- إذا اضطررت الخروج خارج المنزل، عليك بارتداء ملابس قطنية وطبقات خفيفة وليست كثيرة متراكمة

- الاهتمام بتغطية أكبر جزء من الجسم والأطراف للحماية من الأتربة وتأثيرها

- غسيل اليدين والوجه بين الحين والآخر بالمياه فقط

- ضرورة التجفيف الجيد جدا بعد غسيل اليدين والوجه

- الاهتمام بشرب المياه بشكل كبير للوقاية من الجفاف وأعراضه

- السوائل الصحية أيضا يمكنها أن تعوض الشعور بالجفاف في هذه الأثناء

- تجنب الحك أو الهرش الكثير في الجلد

- لا تضعي الكريمات ومساحيق التجميل والماكياج أثناء الطقس الغني بالاتربة حتى لا تلتصق بالوجه واليدين

العناية بالجلد بعد التعرض للاتربة

- الترطيب المناسب والعميق عند العودة إلى المنزل وغسيل الوجه جيدا وكذلك اليدين، استخدام الكريمات المرطبة الطبية المناسبة المنزوعة الرائحة

- تجنبي العبث الدائم بيديك وأصابعك في الوجه أو العينين أو الأنف أو الأذن

- ترطيب اليدين والشفاه والوجه والرقبة والجسم بالكامل عند العودة إلى المنزل

- الاهتمام بتناول الطعام الصحي والمشروبات الصحيه منزوعه السكر لمواجهه ترطيب الجلد الناتج عن الاتربة

- استخدم المرطبات الطبيعية او الكريمات الطبية منزوعة الرائحة على الجسم، بشكل كامل على الجسم ويفضل الانواع الموصوف وطبيا من قبل المختص

متى يجب زيارة الطبيب؟

- إذا كانت لديك حساسية من التراب أو تأثرت كثيرا بهذا الطقس المليء بالغبار وظهرت أي أعراض شديدة لا يمكن علاجها أو توقفها مثل التورمات والسخونة أماكن الالتهابات الجلدية أو مشكلات تتعلق بالجلد فلابد من زيارة الطبيب المختص على الفور.