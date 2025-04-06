شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصدر خالد الصاوي التريند.. كيف يؤثر الكروتيزون على زيادة الوزن بالجسم والان مع تفاصيل الخبر

تصدر الفنان خالد الصاوي التريندات مؤخرًا، وذلك بعدما تساءل الكثيرون من محبيه حول السر في زيادة وزنه بصورة كبيرة خلال أعماله الفنية في الفترة الأخيرة، وفقًا لما ذكره الفنان خالد الصاوي في تصريحات سابقة، أكد أنه أخذ كورتيزون كـ علاج للانزلاق الغضروفي الذى أصيب به، وكما هو معروف تسبب الكورتيزون في زيادة وزنه بشكل كبير.

وحول ذلك يوضح الخليج 365 لقرائه كيف يؤثر العلاج بالكورتيزون علي التعرض لزيادة الوزن، وفقًا لموقع "healthline".

استخدام الكورتيزون في علاج مشاكل الغضروف، يتم غالبًا على شكل حقن موضعية ويكون كعلاج دوائي لفترة قصيرة، ولكن هناك بعض الأمور المهمة يجب معرفتها:

أولاً: علاقة الكورتيزون بعلاج الغضروف

التأثير المؤقت: الكورتيزون لا يعالج الغضروف نفسه أو يعيد بناءه، بل يقلل من الالتهاب والتورم حول المفصل، مما يخفف الألم ويحسن الحركة مؤقتًا.

الاستخدام المتكرر خطر: الاستخدام المتكرر أو الطويل الأمد يمكن أن يؤدي إلى تدهور حالة الغضروف على المدى البعيد.

ثانيًا: الكورتيزون وزيادة الوزن

زيادة الشهية: الكورتيزون يزيد الشهية، ما قد يؤدي إلى الإفراط في الأكل وزيادة الوزن.

احتباس السوائل: يمكن أن يسبب احتباسًا في السوائل، مما يؤدي إلى زيادة مؤقتة في الوزن.

تأثير على الدهون: يؤدي إلى إعادة توزيع الدهون في الجسم، فتظهر السمنة خاصة في الوجه والرقبة والبطن.

ولذا يفضل استخدام الكورتيزون تحت إشراف طبي صارم.

وحث التقرير، علي ضرورة الاعتماد على العلاج الطبيعي، وتقوية العضلات، وتغيير نمط الحياة إلى جانب الأدوية.

وإذا كان هناك قلق من زيادة الوزن، يجب المتابعة مع أخصائي تغذية خلال فترة العلاج.

بدائل الكورتيزون لعلاج مشاكل الغضروف

وقدم التقرير، أهم البدائل للكورتيزون في علاج مشاكل الغضروف، وخصوصًا لو بتعاني من خشونة المفاصل أو تلف غضروفي، ومنها:

1. العلاج الطبيعي

من أهم وأمن الطرق لتحسين وضع المفصل، ويساعد على تقوية العضلات المحيطة بالمفصل، مما يقلل الضغط على الغضروف، و يشمل تمارين معينة، علاج بالحرارة أو البرودة، والتمديد.

2. المكملات الغذائية

أوميجا 3: له تأثير مضاد للالتهابات.

الكولاجين: بعض الأبحاث تشير إلى أنه قد يساعد في تحسين صحة المفاصل.

3. الحقن الموضعية غير الكورتيزونية

حقن الهيالورونيك أسيد: مادة تشبه السائل الطبيعي في المفصل، تساعد على تحسين الحركة وتقليل الألم.

الحقن بالبلازما الغنية بالصفائح (PRP): تؤخذ من دم المريض نفسه، وتُحقن في المفصل لتحفيز الشفاء الطبيعي للأنسجة.

الحقن بالخلايا الجذعية (في بعض المراكز المتقدمة): لعلاج تآكل الغضروف، لكنها لا تزال تحت البحث في بعض الدول.

4. الأدوية المسكنة ومضادات الالتهاب

يمكن استخدام كريمات موضعية تقلل الالتهاب ، مع أخذ المسكنات الخاصة لعلاج الألم.

5. إنقاص الوزن

أي كيلو زائد بيضغط على المفاصل، خصوصًا الركبتين، ولذا إنقاص الوزن يمكن أن يقلل الألم بنسبة كبيرة جدًا حتى من غير أدوية.

6. تغيير نمط الحياة

تجنب الأنشطة التي تجهد المفصل.

استخدام مشايات أو عصي إذا لزم الأمر لتقليل الضغط.

الاعتماد على نظام غذائي مضاد للالتهاب (كالأطعمة الغنية بالخضار والفواكه والأسماك الدهنية).

