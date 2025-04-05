ماذا تعرفين عن اختبار الحمل الكاذب وأسباب حدوثه؟

متى يحدث الحمل؟

امرأة تنتظر الحمل

لاحظي أن الحمل يحدث نتيجة لالتقاء البويضة بالنطفة الذكرية، ويكون ذلك في فترة التبويض بعد انتهاء الدورة الشهرية، حيث يمكن للمرأة الشعور ببعض علامات التبويض بعد انتهاء الدورة الشهرية، ويكون بعضها بسيطاً مثل الشعور بارتفاع طفيف في درجة الحرارة، وبعض الألم في منطقة الحوض، وغالباً ما تكون فترة التبويض في حال كانت الدورة الشهرية تأتي كل 28 يوماً للمرأة، فهي سوف تبدأ في اليوم الرابع عشر من الدورة الشهرية وتستمر لمدة اسبوع، وفي حال المرأة التي تكون دورتها الشهرية كل 30 يوماً مثلاً، ففي هذه الحالة يمكنها اللجوء إلى الحساب العكسي لكي تعرف أيام تبويضها فتقوم بطرح 14 يوماً قبل موعد الدورة الشهرية المنتظرة، فتحصل على بداية أيام التبويض عندها.

اعلمي أن حدوث الحمل يعني إفراز هرمون الحمل وهو هرمون موجهة الغدد التناسلية المشيمائية البشرِيّة ويتم إفرازه وتصنيعه من خلال المشيمة ويبدأ جسم الحامل في إنتاج هرمون الحمل بعد تلقيح البويضة مباشرة بواسطة النطفة الذكرية، ولذلك يُستخدم هذا الهرمون للكشف عن حدوث الحمل وتأكيده، كما يعمل على حث المبيضين على إنتاج هرمونين مهمين هما الإستروجين والبروجيسترون اللذين يقومان بتثبيت الحمل.

الحالات التي يحدث فيها اختبار الحمل الكاذب

اختبار الحمل الإيجابي في البول والسلبي في الدم

لاحظي أن هناك حالات يحدث أن يكون فيها اختبار الحمل إيجابياً في البول ولكنه يكون سلبياً في الدم، وعلى العموم فهناك عدة طرق لكشف الحمل ومنها الحصول على عينة بول وكذلك من خلال فحص مستوى هرمون الحمل في الدم، ولكن تحليل الدم وقياس مستوى هرمون الحمل هو النتيجة الأدق للتأكد من وجود حمل من عدمه.

اعلمي أن البول عند المرأة قد ينزل فيه نسبة من هرمون الحمل ولكن ليس معنى ذلك أن هناك حالة حمل وفي بعض حالات الحمل الضعيف لا يظهر الحمل في البول ويظهر في الدم، وهناك مستويات معينة لهرمون الحمل يتم اعتمادها للتأكد من وجود الحمل وارتفاع مستواها قد يُشير إلى وجود الحمل بأكثر من جنين مثلاً.

إجراء اختبار الحمل قبل موعد الدورة الشهرية

أيام الدورة الشهرية

استخدمي جهاز فحص الحمل بعد تأخر الدورة الشهرية المنتظمة عن موعدها وليس قبل موعدها بيوم أو يومين، حيث تفعل ذلك الكثير من النساء اللواتي ينتظرن الحمل بسبب لهفتهن وانتظارهن وعدم تحليهن بالصبر، ولكن استخدام فحص الحمل المنزلي بكل أنواع سواء الفحص الذي يكون على شكل شرائط ورقية أو الفحص الذي يكون على شكل أنبوب لا يعطي نتائج ما لم يكن قد مر على غياب الدورة الشهرية عدة أيام وأقلها مرور ثمانٍ وأربعين ساعة أي يومين، ولذلك فمن الخطأ استخدام أجهزة الفحص المنزلي في يوم الدورة الشهرية تماماً.

توقفي عن استهلاك عدة أجهزة فحص منزلي للكشف عن الحمل، لأن تكرار الفحص وظهور نتائج سلبية يؤثر كثيراً على نفسية المرأة، حيث يلعب العامل النفسي دوراً كبيراً في تأخر الحمل إضافة لعدة أسباب أخرى مثل تكيس المبايض عند المرأة، ويجب عدم إهمال وجود مشكلة عند الزوج وتظهر هذه المشكلة من خلال فحص عينة من النطف الذكرية بعد الامتناع لأربعة أيام على الأقل عن العلاقة الحميمة.

اختيار اختبار حمل غير مناسب لحالتك

اختبار فحص حمل منزلي

لاحظي أن هناك حالات قد تستخدمين جهازاً أو أداة لكشف الحمل، ولكنها لا تكون مناسبة لجسمك ولمستوى هرمون الحمل، ولذلك فأنت تتساءلين هل تحليل الحَمل المنزلي دقيق؟ ففي حالات كثيرة قد يظهر الحمل في البول ولا يظهر في الدم والعكس، ولذلك ففي حال وجود مشاكل لدى المرأة ترتبط بصحتها الإنجابية يجب أن تكون على تواصل مع طبيبتها للبحث عن الوسيلة أو الطريقة المناسبة للكشف عن الحمل، ففي بعض الحالات أيضاً تحتاج المرأة لاختبار الدم مثل أن تكون قد لجأت إلى تقنية أطفال الأنابيب لحدوث الحمل وفي هذه الحالة غالباً لا تظهر نتائج حمل من خلال البول.

اعلمي أن هناك عدة أنواع من أجهزة فحص الحمل المنزلي ولكنها ليست بذات الدقة أي لا تعطي نتائج مؤكدة ومن بينها شرائط اختبار الحمل مثلاً، حيث هناك أنواع منها تكون غير قادرة على امتصاص البول، وبالتالي لا تعطي نتائج دقيقة، كما أن هناك شرائط اختبارات حمل خاصة بالنساء اللواتي يعانين من ضعف التبويض ويتم الحصول من خلال المتاجر الإلكترونية على شرائط فحص حمل تقوم بمهمتين هما الكشف عن الحمل وتحديد مستوى هرمون (LH).

استخدام عينة بول عشوائية

اعلمي أن هناك شروطاً عند فحص الحمل من خلال عينة البول، ولكن الكثير من النساء يقعن في الخطأ وتظهر لديهن نتيجة لذلك نتائج غير مؤكدة قد تكون إيجابية أو سلبية، ولذلك لا تعطي عينة البول مثلاً التي تقدمينها للفحص خلال النهار نتائج جيدة مثلاً، ويمكنك أن تقومي باتباع عدة خطوات للحصو على نتائج أكيدة ومعرفة أفضل وقت لعمل اختبار الحمل بعد الدورة ومنها أن يحدث فحص الحمل في الصباح الباكر وعند استيقاظك من النوم، وكذلك لا يُفضل أن تحصلي على عينة من البول عند بداية التبول، حيث يكون تركيز هرمون الحمل غير ظاهر.

انتظري حتى تصبحي في منتصف مرحلة التبول وقومي بالحصول على عينة من البول ويمكن جمعها في كوب معقم وغمس شريط فحص الحمل فيها في حال كان ورقياً، أو يمكن التقاط عدة قطرات من البول من خلال محقن خاص وإضافتها على شريط فحص الحمل، وفي حال وجود الحمل بعد الانتظار لعدة دقائق فقط فسوف يظهر خطان أحمران اللون وغامقان في الحمرة وليسا فاتحين مما يدل على إيجابية الفحص؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 أبريل 2025 08:53 صباحاً - تنتظر كل النساء الخبر السعيد وهو خبر حدوث الحمل خاصة بالنسبة للمرأة التي تزوجت حديثاً وتنتظر أن تصبح أماً للمرة الأولى، ووسط مشاعر الانتظار واللهفة فهي قد تتبع طرقاً مختلفة للكشف عن حدوث الحمل وبعضها قد يأتي بنتائج غير دقيقة، فربما حصلت على نتيجة إيجابية أو سلبية، ولكن في النهاية فهي لم تصل إلى نتيجة مؤكدة.على المرأة التي تنتظر حدوث الحمل أن تعرف أنها قد تحصل على نتائج غير دقيقة نتيجة لعدة أسباب، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشارية أمراض النساء والولادة الدكتورة مها شعبان، حيث أشارت إلى متى تأتي فحوصات كشف الحمل بنتائج غير مؤكدة أيوالشروط الضرورية لكي تحصلي على كشف حمل مؤكد، لأن النتائج الخاطئة تؤثر على نفسيتك خاصة أنك تكونين في حالة من اللهفة لمعرفة الحدث السعيد وذلك في الآتي:قد يهمك أيضاً: أعراض تلقيح البويضة في اليوم الأول*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.