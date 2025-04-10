عائشة لا تستطيع الطيران ضمن الاختيارات الرسمية لمهرجان كان السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 أبريل 2025 01:24 مساءً - كشفت إدارة مهرجان كان السينمائي، عن اختيار الفيلم المصري "عائشة لا تستطيع الطيران" ضمن الاختيارات الرسمية لمسابقة نظرة ما، في الدورة الـ 78 المقرر عقدها في الفترة من 13 إلى 24 مايو المقبل.

وعلّق مخرج الفيلم مراد مصطفى على اعلان الاختيار رسميا قائلا: سعيد وفخور باختيار فيلمي الروائي الطويل الأول "عائشة لا تستطيع الطيران" ضمن الاختيارات الرسمية للدورة ال ٧٨ من مهرجان كان السينمائي الدولي في مسابقة "نظرة ما".

وتابع عبر حسابه على الفيس بوك: شكرا لكل كرو الفيلم على مجهودهم الكبير جدا ومساعدتهم ليا لإنجاز هذا العمل.

وفاز فيلم "عائشة لا تستطيع الطيران" بجائزة Final Cut الرسمية من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وهو أول عمل روائي طويل للمخرج الحائز على جوائز دولية.

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قصة فيلم "عائشة لا تستطيع الطيران"

فيلم "عائشة لا تستطيع الطيران" تدور أحداثه حول قصة عائشة، وهي مهاجرة أفريقية في العشرينات من عمرها تعيش في القاهرة، ويتناول الفيلم رحلتها ضمن المهاجرين الأفارقة، والتوترات التي تواجهها في مجال عملها بالرعاية الصحية.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من بوليانا سيمون، زياد ظاظا، عماد غنيم، وممدوح صالح، وهو من إنتاج سوسن يوسف،

سبق وأن شارك مراد مصطفى بفيلمه "عيسى" الذي عرض عالمياً في مهرجان كان السينمائي الدولي في مسابقة أسبوع النقاد فى دورة 2023، كما حصل على جائزتين ضمن 30 جائزة فاز بها بعد ذلك خلال مسيرته بالمشاركة فى 90 مهرجانا دوليا حتى الآن بالإضافة إلى أن الفيلم شارك فى مهرجانات سينمائية كبرى أخرى مثل (مهرجان لوكارنو ومهرجان ميلبورن وشيكاغو وستوكهولم).

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