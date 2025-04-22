نجل شقيق عبدالحليم حافظ يكشف حقيقة فتح مقبرته

فتح مقبرة عبد الحليم حافظ

ميراث عبد الحليم حافظ

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 أبريل 2025 01:19 مساءً - كشفنجل شقيق الفنان الراحلفي أحدث لقاء له الكثير من التفاصيل الخاصة بالعائلة والمواقف التي عاشها مع العندليب في طفولته، وكذلك تفاصيل حالة الجدل التي أثيرت حول فتح قبره.أكدأن سبب قرار العائلة فتح مقبرةمنذ سنوات يرجع إلى أن مقابر البساتين التي بها العندليب الأسمر وأسرته غرقت بسبب المياه، وعن هذه التجربة قال :"ذهبنا لجهاز الحد من المخاطر بكلية العلوم جامعة القاهرة، واصطحبنا أحد المهندسين، ورادار، وأجهزة لقياس المياه وطبيعة الأرض هناك".وكشف أنه بعد الفحص اكتشفوا أن جميع المقابر هناك غرقانه بالمياه فيما عدا المربع الخاص بمقابروإخوته، وجدوها كما هي، وذلك لوجود صخور طبيعية في المنطقة هي التي منعت وصول المياه للجثامين، وبالفعل تم ذلك في وجود شيخ وشخص متخصص في الدفن، أما عن نزوله المقابر فأكد أنه كان متردد في البداية، لكنه قرأ القرآن ونزل لرؤية جثمان عمه.وفيما يتعلق بالميراث الذي تركه العندليب قال:"تم تقسيم الإرث بشرع الله، ودون أي انقسامات داخل العائلة، ومر أكثر من 48 عاماً على رحيله ولم يسمع أحد عن أي خلاف داخل العائلة".أشارإلى أنه تم الاهتمام بإرث عمه ومنزله بناءً على وصيته، وظل منزل عبد الحليم حافظ بمنطقة الزمالك كما هو بمقتنياته، سواء المصحف، ملابسه الموجودة في الخزانة الخاص به، منشفته المطبوع عليها الحرفان الأولان من اسمه "AH"، والمخدة التي شهدت لحظات مرضه، حتى أن العلامة التي في السرير مازالت موجودة حتى الصابونة الخاصة به موجودة في مكانها، لكنه أكد أنها وصية شفهية غير مكتوبة. ولفت أن ابنة عمته- رحمها الله- هي من كانت تعيش في شقة العندليب بمنطقة الزمالك بعد وفاته، والآن زوجها شناوي وابنه نور، وهذه هي الشقة التي كانت تحتضن البروفات الخاصة بالأغاني وحفلات العندليب.قد يعجبك بعد أزمة توفيق الدقن.. أسرة عبد الحليم حافظ تلجأ للقضاء بسبب إعلان بالذكاء الاصطناعي

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