هند عاكف ترد على اتهامها بحضور المهرجانات والحفلات بلا دعوة

هند عاكف ترد على منتقديها

ذكريات بدايتها الفنية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 أبريل 2025 01:24 مساءً - كشفت الفنانةحقيقة ما تم تداوله، مؤخراً، بشأن طردها من قبل الفنان، رئيس، خلال حضورها فعاليات افتتاح إحدى دورات المهرجان، وأوضحت أن ما حدث لم يكن طرداً، وإنما سوء تفاهم سببه أحد المصورين الذي كان يسعى لالتقاط صورة تجمعها مع حسين فهمي بهدف إثارة الجدل وتحقيق الترند.وأكدت هند عاكف، خلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل، أنها لا تسعى للظهور أو تصدر الترند على السوشيال ميديا، وقالت إن ما يزعجها هو العناوين المثيرة التي يتم نشرها عنها، من دون أن تقوم بأي تصرفات خارجة عن المألوف.وأشارت إلى وجود محاولات لتشويه صورتها أمام جمهورها؛ من أجل جذب المشاهدات، مؤكدة أنها تتعرض لحرب ممنهجة وظلم كبير، وهو ما لاحظه الجمهور.وفيما يتعلق بحضورها العرض الخاص لفيلم "الصفا الثانوية بنات"، قالت إن المنتج أحمد السبكي هو من وجّه لها دعوة حضور العرض الخاص، وإنها لم تذهب من دون دعوة، حسبما قال البعض، وبعدها طلب منها أن يتم تبادل الأماكن لكي يلتقط الصورة مع أبطال العمل، ولم يطردها، قائلة: "فين المشكلة أو العيب لما يقولي تعالي هنا يا هند؟!".استرجعت هند عاكف ذكريات بدايات مشوارها الفني، وروت أنها رسبت في عامها الأول بالجامعة، وذلك بسبب انشغالها في تصويرها فليم "جبر الخواطر"، مع الفنانة شريهان.حيث كان يتم التصوير في الإسكندرية، وفي اليوم الثاني كان لديها امتحان، ولكن طاقم العمل أبلغها بأنه سيتم تصوير مشاهد جديدة في اليوم التالي، وكان ذلك يتعارض مع توقيت الامتحان، وفضّلت هند وقتها تصوير العمل.أكدت هند أن الفنانة شريهان انزعجت وقتها عندما علمت بهذا الأمر، خاصة أنه تم التصوير هذا اليوم الساعة 4.أنهت هند حديثها، مؤكدة أنها لم تشبع من الفن، رغم الأدوار التي قدمتها سابقاً، ولديها طاقة كبيرة في مخزونها، كما أنها تشعر بأن ما قدمته قليل للغاية بالنسبة لموهبتها، فهي تعشق مهنتها، مؤكدة أن أدوارها التي لعبتها لم ترغب في تقديمها.

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