بعد أزمة العرض الخاص.. ماذا حقق فيلم استنساخ لـ سامح حسين في أول يوم له بالسينمات؟

فيلم سامح حسين في المركز قبل الأخير

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أزمة العرض الخاص

فيلم "استنساخ"

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 أبريل 2025 01:24 مساءً - كشف الموزع السينمائي، مسؤول التوزيع، عن حجم الإيرادات التي حقها فيلم "استنساخ" بطولة الفنان، في أول يوم له بصالات السينما، وذلك بعد أزمة العرض الخاص يوم الاثنين الماضي.وأوضح مسؤول التوزيع بغرفة صناعة السينما، أنّ فيلم "استنساخ"، حقق132.3 ألف جنيه فقط، مقابل ألف تذكرة مباعة، ليأتي في المركز قبل الأخير بين الأفلام المنافسة له، حيث يأتي ذلك في ظل عودة سامح حسين إلى المنافسة في شباك التذاكر بعد غياب دام أكثر من 5 أعوام عن السينما.وتشهد صالات السينما حاليًا، عرض 5 أفلام متنوعة، وهي: "سيكو سيكو" بطولة عصام عمر وطه دسوقي، و"نجوم الساحل" لـ أحمد داش ومايان السيد، و"الصفا الثانوية بنات" لـ علي ربيع، و"فار بـ7 أرواح" لـ سليمان عيد وأحمد فتحي، وأخيرًا "استنساخ".وكان العرض الخاص لفيلم سامح حسين الجديد، قد واجه أزمة كبيرة يوم الاثنين الماضي، بعدما تقرر بشكلٍ مفاجئ، إلغاء الحفل رغم حضور بعض الأبطال والضيوف وكذلك وسائل الإعلام والصحافة، وذلك بدون إبداء أسباب، حيث ظن البعض أنّ السبب قد يكمن وراء اعتراض من قبل جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، برئاسة السيناريست عبد الرحيم كمال، والذي نفى في بيانٍ صحفي كل ما تردد من شائعات، مؤكدًا أنه لا صحة مطلقاً لما تردد حول إلغاء العرض لفيلم استنساخ أو منعه رقابياً".موضحاً أنّ: "كل ما حدث هو أنهم قد تقدّموا للحصول على التصريح أو ما يُسمى بالفاوتشر بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية للرقابة؛ مما أدّى لتأجيل العرض يوماً واحداً فقط، وسيتم منحهم التصريح غداً".وشهدت الأزمة انفراجة كبيرة في اليوم التالي، بعدما حصل صُنّاع الفيلم على التصريح، حيث جرى الاحتفال بالعرض الخاص في أحد دور العرض بالقاهرة الجديدة، وسط حضور عددًا من الفنانين والمشاهير.

فيلم "استنساخ" بطولة: سامح حسين، هبة مجدي، محمد عز، هاجر الشرنوبي، أحمد صيام، أحمد السلكاوي، ومجموعة من المواهب الشابة. والعمل تأليف وإخراج عبدالرحمن محمد. ومن المُقرر طرحه تجارياً للجمهور في جميع دُور العرض المصرية اعتباراً من الغد الأربعاء 9 أبريل، وقريباً بجميع دُور العرض في الوطن العربي ودول الخليج.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق والإثارة والغموض. تتناول القصة قضية الذكاء الاصطناعي وتأثيره على المجتمع؛ مسلطةً الضوء على التحديات التي تواجهها البشرية نتيجة التقدُّم التكنولوجي؛ حيث يحمل الفيلم طابعاً فريداً يمزج بين الخيال العلمي والتشويق.

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