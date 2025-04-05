شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أنواع من الفيتامينات تناولها على معدة فارغة أفضل والان مع تفاصيل الخبر

يستخدم معظم الأشخاص المهتمين بصحتهم المكملات الغذائية لتحسين الصحة بشكل عام، ولكن ليست كل المكملات الغذائية متشابهة، ويجب تناول بعضها على معدة فارغة حتى يتم امتصاصها بشكل صحيح، ويجب تناول البعض الآخر مع الطعام، لذلك فإن تناول المكملات الغذائية بشل صحيح خاصة على معدة فارغة، يمكن أن يعزز فوائدها، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. بعض المكملات الغذائية التي يجب تناولها عل معدة فارغة قبل تناول الطعام للحصول على نتائج مثالية: البروبيوتيك

البروبيوتيك هي بكتيريا مفيدة تدعم صحة الأمعاء والهضم والمناعة، وتناولها على معدة فارغة يضمن بقاءها على قيد الحياة بعد حمض المعدة ووصولها إلى الأمعاء، حيث توفر أكبر قدر من الفائدة، لذلك فإن أفضل وقت لتناول البروبيوتيك على معدة فارغة مع كوب من الماء.

فيتامين سي

فيتامين سي هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تعمل على تعزيز جهاز المناعة، وتعزيز صحة الجلد، كما يساعد في امتصاص الحديد، ويتم امتصاصه بشكل أفضل على معدة فارغة، إن تناول فيتامين سي مع كوب من الماء يحسن من الامتصاص ويسمح لك بالحصول على فوائده الكاملة.

فيتامينات ب

تلعب فيتامينات ب، بما في ذلك ب12 وب6 وحمض الفوليك، دورًا حاسمًا في إنتاج الطاقة ووظائف المخ وتكوين خلايا الدم الحمراء، ويساعد تناولها على معدة فارغة الجسم على امتصاصها بسرعة، مما يؤدي إلى زيادة فورية في الطاقة وتحسين الوضوح العقلي طوال اليوم.

مكملات الحديد

الحديد ضروري لتصنيع خلايا الدم الحمراء ونقل الأكسجين في الجسم، ويجب تناوله على معدة فارغة، حيث يمكن للأطعمة، وخاصة منتجات الألبان والكافيين، أن تتداخل مع امتصاصه، ويمكن لتناول مكملات الحديد مع فيتامين سي أن يعزز فعاليته بشكل أكبر.

الجلوتامين -L

L-Glutamine هو حمض أميني يستخدم لدعم تعافي العضلات وصحة الجهاز الهضمي وصحة الجهاز المناعي، ويجب تناوله قبل الإفطار لإصلاح بطانة الجهاز الهضمي والحفاظ عليه، وهذا المكمل مفيد للغاية للأفراد الذين يعانون من متلازمة الأمعاء المتسربة أو بعد التدريبات الشديدة.

ببتيدات الكولاجين

يعد الكولاجين ضروريًا لصحة البشرة والشعر والأظافر والمفاصل، وعند تناوله على معدة فارغة، يتم امتصاص ببتيدات الكولاجين بكفاءة أكبر، مما يعزز شباب البشرة ومرونة المفاصل، ويعد خلط مسحوق الكولاجين بالماء أو مشروبات الأعشاب طريقة رائعة لتناوله.

سترات المغنيسيوم

يعد الماغنيسيوم عنصرًا مهمًا في وظائف العضلات ونقل النبضات العصبية والاسترخاء، كما يتم امتصاص سترات الماغنيسيوم بسهولة عند تناوله على معدة فارغة، فهى تنظم عملية الهضم وتخفف التوتر وتدعم الصحة العامة.