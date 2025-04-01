شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أكلة الرنجة والفسيخ رطب على نفسك بهذه الفاكهة والمشروبات والان مع تفاصيل الخبر

بعد تناول الفسيخ والرنجة فى العيد من المهم أن تضع فى اعتبارك أهمية الترطيب لمحتواهما العالى من الأملاح، وهذا الأمر يتطلب شرب الكثير من السوائل وتناول الأطعمة المرطبة للتخلص من هذه الأملاح الزائدة وإزالتها من الجسم، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".

وتعتبر الفاكهة الطازجة والمشروبات والعصائر الطبيعية خيارًا صحيًا مثاليًا بعد وجبة الفسيخ والرنجة للتخلص من الأملاح الزائدة، حيث تحتوى الفاكهة على الكثير من الفيتامينات والألياف التي تساعد في تهدئة المعدة وتحسين الهضم خاصة بعد تناول الأطعمة الثقيلة أو المالحة، ويمكنك تناول الفواكه مثل البطيخ، البرتقال، أو التفاح، إلى جانب شرب السوائل مثل العصائر الطازجة أو الماء، هذا سيساعدك على تجديد الترطيب وتعزيز عملية الهضم.

فاكهة ومشروبات طبيعية يُنصح بتناولها بعد أكلة الرنجة والفسيخ للوقاية من أي مشاكل صحية في العيد

البرتقال أو الليمون

البرتقال والليمون معروفان بمحتواهما من فيتامين C الذى يعزز بدوره المناعة، كما يساعد على تحسين الهضم، وهو أمر ضرورى بعد أكلة الرنجة والفسيخ لتجنب أي مشاكل مزعجة في الهضم.

التفاح

التفاح غنى بمحتواه العالى من الألياف التي تساعد في تسهيل عملية الهضم.

الموز

يعد تناول الموز خيارًا جيدًا بعد أكلة الرنجة والفسيخ، خاصة أنه لطيف على المعدة، كما أنه غنى بمحتواه من البوتاسيوم ومن ثم يساعد فى توازن الأحماض فى المعدة بعد تناول الأكلات المالحة على وجه الخصوص.

المشروبات..

الماء.. يعتبر ضروريًا بعد تناول الأطعمة المالحة، على وجه الخصوص، من أجل ترطيب الجسم وطرد الأملاح الزائدة.

العصائر الطازجة.. مثل عصير البرتقال أو الليمون بالنعناع، والتي تساعد على الهضم وتمنح الجسم الترطيب الكافى.

مشروبات الأعشاب.. مثل مشروب النعناع أو الزنجبيل واللذان يتمتعان بخصائص تساعد على تهدئة المعدة وتحميك من أي أعراض مزعجة مثل الانتفاخ وعسر الهضم.

ماء جوز الهند.. يعتبر مرطبا طبيعيا كما يساعد على استعادة توازن السوائل في الجسم خاصة بعد تناول كمية كبيرة من الأملاح.

ويُفضل تجنب المشروبات الغازية أو التى تحتوى على الكافيين مثل الشاى والقهوة لأنها قد تؤثر سلبًا على الهضم خاصة بعد تناول الأطعمة المالحة.