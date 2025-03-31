شكرا لقرائتكم خبر عن مش شرط شاي بلبن وكحك.. وجبات إفطار صحية أول يوم العيد والان مع تفاصيل الخبر

من العادات والطقوس المعتاد عليها خلال الاحتفال بعيد الفطر، الإفطار بالكحك وكوب الشاي باللبن، ولكن هذا قد يتسبب في الاصابة بعسر الهضم، بسبب اعتياد الجسم علي الصيام لمدة شهر.

ولذا قدم الدكتور وليد عبد العاطي استشاري التغذية في قصر العيني، وجبات إفطار صحية ومغذية لأول يوم العيد، بعيدًا عن الشاي باللبن والكحك التقليدي، وهي:

1. شوفان بالحليب والفواكه

المكونات: شوفان، حليب قليل الدسم، شرائح موز، فراولة أو توت، ملعقة صغيرة عسل.

الفوائد: غني بالألياف والفيتامينات ومفيد للهضم والطاقة.

2. البيض بالخضار

المكونات: بيض، سبانخ، فلفل ألوان، بصل، طماطم، قليل من الجبن قليل الدسم .

الفوائد: غني بالبروتينات والفيتامينات ومناسب لمن يريدون وجبة مشبعة وصحية.

3. زبادي مع العسل والمكسرات

المكونات: زبادي قليل الدسم، ملعقة صغيرة عسل طبيعي، مكسرات مثل اللوز أو الجوز.

الفوائد: يعزز الهضم ويحتوي على بروتينات ومعادن مفيدة للجسم.

4. سلطة الفواكه الطازجة

المكونات: تفاح، برتقال، كيوي، عنب، قطع فراولة.

الفوائد: غنية بالفيتامينات والألياف، ومنعشة خاصة بعد الصيام الطويل.

5. ساندويتش تونة

المكونات: خبز الحبوب الكاملة، تونة، خس، خيار، طماطم.

الفوائد: مصدر جيد للبروتين والعناصر الغذائية الضرورية.

6. عصير أخضر مغذي

المكونات: سبانخ، تفاح أخضر، خيار، ليمون، زنجبيل، ماء.

الفوائد: مليء بالفيتامينات ومضادات الأكسدة ومنعش للجسم.

7. فول بالليمون وزيت الزيتون

المكونات: فول مهروس، عصير ليمون، زيت زيتون، كمون، طماطم مفرومة.

الفوائد: مصدر غني بالبروتين النباتي والألياف.

نصائح غذائية إضافية،للاحتفال بعيد الفطر، ومنها:

شرب الماء بكمية كافية: خصوصًا بعد الصيام.

الابتعاد عن المشروبات الغازية والكافيين الزائد.

تجنب الإفراط في تناول الكحك فيمكنك تناول قطعة بعد الافطار او الغذاء ولذا يصبح ليس وجبة إساسية.