كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 مارس 2025 10:24 صباحاً - يرتبط عيد الفطر المبارك، والذي يصادف مروره مرة كل عام بطقوس معينة تناقلتها الأجيال، ورغم اختلاف الثقافات عند الشعوب العربية إلا أن معظم الشعوب تحرص على عادات مشتركة يتم تداولها خلال أيام عيد الفطر المبارك، ومنها إعداد كعك العيد مثلاً، وكذلك تناول الأسماك المملحة في أيام العيد على مائدتي الإفطار والغداء.

من العادات المتبعة في الكثير من البلدان هي تناول الفسيخ والرنجة خصوصاً خلال أيام عيد الفطر حيث يكون الطبق الرئيسي في إفطار أول أيام العيد، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشارية التغذية العلاجية الدكتورة لمى سليمان؛ حيث أشارت إلى ضوابط صحية محددة لتناول الحامل الفسيخ والرنجة خلال أيام العيد، وفوائد محدودة لهما والأضرار الصحية لاستهلاكهما المفرط في الآتي:

ما هو الفسيخ والرنجة؟

نوع من الأسماك

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اعلمي أن الفسيخ والرنجة هما أحد أشكال تقديم الأسماك التي ابتكرت منذ آلاف السنين، ويمكن أن يكون الفسيخ هو أحد طرق حفظ الطعام التي عرفها الإنسان منذ قديم الزمن وهي طريقة التمليح، وحيث كان هدف الإنسان هو الحفاظ على الطعام لمدة طويلة دون أن يتلف، وذلك قبل اختراع الكهرباء والتي أمكن استخدام الثلاجات وأجهزة التجميد بواسطتها، ولكن طريقة تمليح الفسيخ لا تكون صحية بدرجة كبيرة مما يعرض صحة الحامل للخطر من حيث إصابتها بالتسمم؛ لأن تمليح الطعام يخضع لمعايير خاصة بحيث تكون نسبة ملح الطعام متناسبة مع الكمية فلا تزيد أو تقل، ولا يتم اتباع هذه القاعدة عند تمليح السمك بالإضافة لحفظه في أماكن غير صحية تؤدي إلى تعفنه وتلفه.

اعلمي أن الرنجة تعد بطريقة مختلفة عن طريقة إعداد الفسيخ، وحيث إنه لا يتم إضافة الملح عند إعدادها، ولكنها عبارة عن أسماك يتم تعريضها لدرجة حرارة عالية إما بواسطة أفران خاصة بحيث يتم تخليصها من السوائل التي تحتوي عليها، إضافة إلى أن هناك طريقة أخرى يتم إعدادها بواسطتها وهي تعريضها للنار بشكل مباشر، ويطلق عليها اسم الرنجة المدخنة، وتكون نسبة صحتها أقل من نسبة صحة الرنجة التي تعد في أفران خاصة، حيث تضمن الحرارة العالية القضاء على مصادر العدوى.

أضرار تناول الحامل للأسماك المملحة

حامل مريضة

توقعي أن تصابي بعدة أعراض مرضية في حال تناول الفسيخ والرنجة المجهولي المصدر مثل أن تقومي بشرائهما من الباعة الجائلين، ومن هذه الأعراض الإصابة بالقيء والإسهال والمغص، وكلها عبارة عن أعراض هضمية قد تشير إلى حدوث التسمم الغذائي.

اعلمي أن هناك فوائد محدودة للأسماك المملحة، ومنها أنها تساعد في علاج الإمساك وبعض الاضطرابات الهضمية، كما أنها مثل السمك العادي الذي يؤكل طازجاً، فهي تعد مصدراً من مصادر البروتين الذي يعزز مناعة الجسم، ويقوي بنيته العضلية كما أن الأسماك المملحة تحتوي على نسبة جيدة من مضادات الأكسدة وأملاح الكالسيوم والفوسفور، كما تحتوي على نسبة جيدة أيضاً من حمض الأوميجا 3 وفيتامين ي الذي يعزز من إنتاج الكولاجين في البشرة علاوة على أن الأسماك المملحة تعد من مصادر فتح الشهية خاصة في حال كانت الحامل تسأل حول كيف تتغلب الحامل على فقدان الشهية أثناء الحمل؟ فيعد الفسيخ خصوصاً من الأصناف التي تفتح شهيتها للطعام.

لاحظي أن أضرار تناول الرنجة تكون أقل من أضرار تناول الفسيخ لأن الرنجة تتعرض لدرجات حرارة عالية عند إعدادها، مما يقتل البكتيريا اللاهوائية التي تتكاثر على الأسماك التي تعد بطريقة التخليل والتمليح، كما أن تناول الفسيخ يعرضك للإصابة بعدوى داء المقوسات، وهذه العدوى خطيرة وقد تصل إلى الجنين، كما تحتوي الأسماك المملحة المعدة بطريقة بدائية وغير صحية على جرثومة تعرف بالليستيرية المستوحدة، وهي تتسبب بالإصابة بداء الليستريات، ورغم أنه من الأمراض النادرة إلا أنه يعد من الأمراض الخطيرة التي تؤثر على الحوامل، خصوصاً حيث قد تؤدي إلى خطر الولادة المبكرة، أو إلى حدوث تلوث حاد عند الجنين، أو قد تصل الخطورة إلى درجة ولادة جنين ميت.

اعلمي أن أضرار الأسماك المملحة مثل الفسيخ يكمن في عدم تفريغها من الأحشاء الداخلية قبل القيام بتمليحها أو تغليفها أو تعريضها للحرارة؛ مما يؤدي إلى تكاثر البكتيريا وتكاثر السموم في منطقة الأحشاء أي الأمعاء، وتنتقل بالتدريج إلى باقي أجزاء السمكة، ولذلك فيجب أن يتم تفريغ وتنظيف السمك قبل تمليحه أو تخليله في أوعية خاصة أو تعريضه لأفران تقوم بما يعرف بعملية التشميع.

شروط تناول الحامل للفسيخ والرنجة خلال أيام العيد

رنجة مقطعة

قومي بإعداد الفسيخ في المنزل، وهذه أفضل الطرق التي يمكن ضمان صحة وسلامة الأسماك المملحة، ويمكن استخدام عدة طرق للتمليح واتباع النصائح والإرشادات من خلال مواقع الإنترنت التي تعرض الطرق الصحية لإعداد الفسيخ، أما بالنسبة للرنجة فيجب أن تشتريها من أماكن موثوقة بحيث تكون مغلفة، وتراعي أن تكون سليمة وكاملة، وفي حال شراء الرنجة المعلبة فيجب أن تلاحظي تاريخ الصنع ومدة الصلاحية إضافة إلى أن وجود أي انبعاج في حواف العلبة يعني عدم استهلاكها.

احرصي على تناول كميات صغيرة من الفسيخ والرنجة بحيث لا تزيد على قطعة بحجم كف يدك، وذلك بعد غسلها جيداً بالماء والليمون والخل والتخلص من الأحشاء الداخلية تماماً.

تناولي بعض الأصناف التي تساعد على تخليص جسمك من الأملاح الزائدة مثل البرتقال والموز والمقدونس والكنتالوب، حيث إن احتباس السوائل بسبب الملح الزائد يؤدي إلى إصابة الحامل بـ أعراض ارتفاع الضغط عند الحامل والتي تشمل الشعور بالإعياء وخفقان القلب وتصبب العرق.

احرصي على تناول خضروات أخرى هامة وصحية مع الفسيخ والرنجة مثل الخس والجرجير والبصل الأخضر، حيث تساعد أيضاً على تخليصك من الملح الزائد وامتنعي تماماً عن شرب المشروبات الغازية بدعوى أنها تساعدك على الهضم، فسوف تؤدي إلى احتباس السوائل في جسمك بنسبة أكبر.

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*ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج؛ عليك استشارة طبيب متخصص.