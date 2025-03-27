شكرا لقرائتكم خبر عن اترك الجلوس وقم وتمدد كل 30 دقيقة.. كيف تدمج الوقوف فى روتينك لصحة العظام والان مع تفاصيل الخبر

في ظل نمط الحياة المستقر اليوم، أصبح الجلوس لفترات طويلة عادة شائعة، مما يؤدي إلى مشاكل صحية مختلفة. تشير الدراسات إلى أن الجلوس المفرط يزيد من خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب والسكري وسوء وضعية الجسم. توصي منظمة الصحة العالمية بتقليل وقت الجلوس ودمج الوقوف في الروتين اليومي لتحسين الصحة العامة.

الوقوف لا يحرق سعرات حرارية أكثر من الجلوس فحسب، بل يعزز أيضًا الدورة الدموية، ويقلل من تصلب العضلات، ويرفع مستويات الطاقة. إن إدخال تغييرات بسيطة، مثل الوقوف أثناء العمل، أو التحدث على الهاتف، أو التمدد، يمكن أن يُسهم في تحقيق فوائد صحية طويلة الأمد والوقاية من الأمراض المرتبطة بنمط الحياة.

فوائد الوقوف

وفقا لموقع ndtv يُنشّط الوقوف العضلات، ويُحسّن الدورة الدموية، ويُقلّل من الآثار السلبية للجلوس لفترات طويلة، جعله عادة يومية يُمكن أن يُحسّن صحتك البدنية والعقلية بشكل ملحوظ، إليك الفوائد الصحية للوقوف يوميًا.

1. يقلل من خطر الإصابة بالسمنة

يساعد الوقوف على حرق السعرات الحرارية أكثر من الجلوس، مما يساعد على منع زيادة الوزن وتقليل خطر الإصابة بالسمنة.

2. يحسن الوضعية وصحة العمود الفقري

يساعد الوقوف على الحفاظ على محاذاة العمود الفقري بشكل صحيح، مما يقلل من آلام الظهر وخطر اضطرابات الجهاز العضلي الهيكلي.

3. يعزز صحة القلب

وفقا لجمعية القلب الأمريكية، فإن الوقوف يحسن الدورة الدموية ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

4. يخفض مستويات السكر في الدم

لقد ثبت أن الوقوف بعد تناول الطعام يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم ويقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

5. يزيد الطاقة والتركيز

يساعد الوقوف على مكافحة التعب، ويزيد من اليقظة، ويحسن التركيز أثناء العمل أو المهام اليومية.

6. يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة

لفترات طويلة بأمراض مزمنة مختلفة، يساعد الوقوف على الوقاية من أمراض مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري واضطرابات التمثيل الغذائي.

7. يعزز قوة العضلات

يساعد الوقوف على تنشيط العضلات، وإبقائها مشغولة، ومنع تصلبها أو ضعفها الناتج عن الجلوس لفترات طويلة.

8. يشجع على الهضم بشكل أفضل

الجلوس لفترات طويلة بعد الأكل يُبطئ عملية الهضم. الوقوف يُحسّن الهضم ويُقلل الانتفاخ.

كيفية دمج المزيد من الوقوف في يومك

إن إجراء تغييرات صغيرة ولكن فعالة في روتينك اليومي يمكن أن يزيد من وقت وقوفك ويحسن صحتك.

1. استخدم مكتبًا قائمًا، وقم بالتبديل بين الجلوس والوقوف أثناء العمل.

2. خذ فترات راحة أثناء الوقوف؛ قف وقم بالتمدد كل 30 إلى 60 دقيقة.

3. قف أثناء التحدث، أو قم بإجراء المكالمات أو المحادثات أثناء الوقوف.

4. تحرك أثناء مشاهدة التلفاز، أو قف أو امش في مكانك أثناء الفواصل الإعلانية.

5. اختر وسائل النقل النشطة، وقم بالمشي لمسافات قصيرة بدلاً من استخدام السيارة.

6. قم بالأعمال المنزلية، فالأنشطة مثل الطبخ والتنظيف تتطلب الوقوف والحركة الخفيفة.