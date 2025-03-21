شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة غنية بالبروتين أدخلها في نظامك الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

يجب أن تحتوي موائد رمضان العامرة على كل العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم للتمتع بالقوة والطاقة خلال الشهر الفضيل وأثناء فترات الصيام بشكل خاص، وتقليل حد الشعور بالتعب والوهن والعطش والجوع أثناء ساعات الصيام، وذلك بخضوع نظام غذائي صحي، والسبيل الوحيد للتمتع بالقوة والنشاط خلال شهر رمضان.

أهمية البروتين

وفقًا لتقرير نشر في موقع فيري ويل هيلث الطبي، فإن هناك الكثير من الأطعمة التي تحتوي على كم هائل من البروتين، ذلك الذي يعد أهم بانى للعضلات ومقوي للأعصاب ومقوي لوظائف الجسم جميعًا، وكذلك يحسن من نشاط الجسم وعدم الشعور بالخمول والوهن خلال فترات الصيام، كما أنه معزز قوي للشعور بالشبع والامتلاء.

أهم الأكلات الغنية بالبروتين

- السمك: بانواعه، السمك من مصادر البروتين الحيوانية الصحية للغاية خاصة سمك البلطية وسمك السلمون لأنه غذاء صحي مفيد يحتوي على أحماض الأوميجا 3 الدهنية، كما أنه يدعم صحة العضلات والأعصاب ويحتوي على ما يعادل من 40 جرام من البروتين، مع اختلاف الأنواع والنسب وفقًا لكل نوع، احرص على إدخاله في نظامك الغذائي بين الحين والآخر خلال شهر رمضان.



- الفاصوليا: أهم مصادر البروتين الرائعة الغنية بالفسفور والكالسيوم والمغنيسيوم، كما أنها لها الكثير من الأنواع منها الحمراء والبيضاء والداكنة وغيرها، تحتوي على كم مهائل من البروتين النباتي ما يعادل 9 جرام.



- صدور الدجاج منزوعة الجلد: أحد أهم الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين، كما أنها تحتوي على الحديد والزنك أيضًا، وكلها تساعد على تعزيز صحة الجسم وبناء عضلاته قوة أعصابه، فضلاً عن الشعور بالشبع لفترة طويلة.



- التونة: من أنواع الأسماك التي تحتوي على الأوميجا 3، كما تحتوي على كم مهائل من البروتين يعادل 40 جرام، لذا يمكن تناولها للحصول على البروتين وقوة الأعصاب والعظام.

- البيض: أحد أهم عناصر البروتين الصحية والتي تتواجد على موائد الصحون، تحتوي على مضادات الأكسدة والدهون والفيتامينات والمعادن، ويحتوي على ما يعادل 6 جرام وأكثر من البروتين في البيضة الواحدة، مما يجعله من أهم مصادر البروتين بشكل عام.



- الجبنة القريش: أحد أهم أنواع الجبن التي تحتوي على القليل جدًا من الدسم، وتحتوي على ما يعادل 28 جرام من البروتين، يمكن تناول هذا النوع من الجبنة على موائد السحور الصحية لأنها تعزز من قوة العظام والعضلات والأعصاب، وتحسن من الشعور بالشبع لفترة طويلة، كما أنها خفيفة على المعدة وتساعد على الهضم.

نصائح عامة

كل ما فات يمكن إدخال عنصر أو أكثر منه خلال طعامك دون إسراف أو إفراط في الكميات، ولابد من الاهتمام بالنظام الغذائي الصحي الذي يحتوي على الكثير من السوائل دون السكر، وشرب المياه بكميات كبيرة لتعزيز الهضم.