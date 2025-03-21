شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى يلجأ لـ DNA فى مسلسل شهادة معاملة أطفال.. كيف يحدد التحليل النسب؟ والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة 21 من مسلسل شهادة معاملة أطفال محاولة عبد الستار الكف "محمد هنيدى" التأكد من نسب ابنه "شيكو"، حيث طلب من عطية أن يجرى تحليل "DNA" لشيكو.

يعرض مسلسل شهادة معاملة أطفال الحلقة 21، بطولة النجم محمد هنيدى، ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناتى CBC وDMC ومنصة Watch it الرقمية.

ما هو تحليل DNA وكيف يكشف النسب؟

وفقا لجامعة لندن العالمية على موقعها ucl فإن اختبار الأنساب الجينى هو استخدام معلومات الحمض النووى لاستنتاج أصول عميقة لشخص ما، تمتد لمئات أو آلاف السنين.



قد تساعدك اختبارات الحمض النووى للأنساب على معرفة المزيد عن نفسك وجذورك العائلية، حيث يستخدمها الناس غالبًا لمعرفة تركيبتهم العرقية وتاريخ عائلاتهم.

لماذا يجب إجراء اختبار الحمض النووي؟

وفقا للموقع الطبى ويب ام دى هناك العديد من الأسباب التى قد تدفعك لإجراء فحص الحمض النووي، من بينها:

للتعرف على أصولك: يمكن استخدام اختبارات الحمض النووى لتتبع نسبك حتى عشرة أجيال سابقة، كما قد تساعدك هذه الاختبارات على معرفة المزيد عن مكان سكن أسلافك، مع العلم أن ذلك قد يكون على مستوى منطقة معينة، وليس مدينة محددة، وعندما تكون نتائج اختبار الحمض النووى دقيقة، قد تعرف أيضًا ما إذا كان لديك أقارب أحياء أو متوفون حديثًا.

لإثبات الأبوة: الاستخدام الأكثر شيوعًا لاختبارات الحمض النووى هو حل النزاعات المتعلقة بالأبوة، يرث الأطفال جينات من والديهم البيولوجيين، فى اختبار الأبوة بالحمض النووى، يُقارن الحمض النووى للطفل بحمض الأب البيولوجى المزعوم، يُحل نزاع الأبوة إذا أظهرت جينات الأب المزعوم تطابقًا بنسبة 99.9%.

علم الطب الشرعي: كما هو الحال مع بصمات الأصابع، يُعدّ الحمض النووى (DNA) فريدًا من نوعه، فى مسرح الجريمة، يجمع المحققون عينات من الحمض النووى، مثل الشعر والجلد والسائل المنوى والدم، ثم يُحلّل علماء الطب الشرعى هذا الحمض النووى للمساعدة فى كشف الجرائم.

التحقق من المتغيرات الجينية الخطرة.

من خلال فحص الحمض النووى، يمكن للأطباء البحث عن المتغيرات الجينية التى قد تزيد من خطر إصابتك ببعض الحالات الطبية أو الاضطرابات الوراثية، إذا قررت أنت وطبيبك أن هذا الفحص مفيد، فقد يساعد فى تحديد خيارات العلاج إذا اتضح أنك معرض لخطر الإصابة بحالة ما.