شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لام شمسية.. احتوى نوبات غضب طفلك بهذه الحيل النفسية والان مع تفاصيل الخبر

مسلسل "لام شمسية" يعرض على قناة DMC الساعة 7:15 مساءً، والإعادة الأولى 1:30 صباحاً، والإعادة الثانية 9:15 صباحاً.

قصة مسلسل "لام شمسية"

يناقش مسلسل "لام شمسية" عدداً من القضايا الاجتماعية، من بينها العلاقات بين الأزواج، والتعدى على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوي.

في أحد مشاهد المسلسل، الحلقة 3، كان الطفل الصغير "يوسف" يعاني من نوبات غضب تصيبه بين الحين والآخر، تظهر للأهل والأصدقاء في المدرسة. فكيف يمكن السيطرة على نوبات غضب الأطفال؟

وفقاً لتقرير نشر في موقع Child Mind Institute، قد يصاب الأطفال ببعض السلوكيات الانفعالية الذين يعانون من مشاكل غضب حادة ونوبات انفعالية شديدة متدرجة الأنواع والأشكال، وتختلف من طفل إلى آخر. هؤلاء الأطفال بشكل عام يعانون من عدم التعلم مهارات حل المشكلات.

بعض العوامل تزيد من فرص إصابة الأطفال بنوبات الغضب، منها إصابتهم باضطرابات فرط الحركة ونقص الانتباه وصعوبات التعلم ومشاكل المعالجة الحسية وبعض أطياف التوحد وبعض اضطرابات القلق.

طرق تساعد الوالدين ونصائح لإدارة غضب الأطفال

يمكن لبعض الاستراتيجيات تحسين مستويات سلوك الأطفال وتسيطر على الغضب والحفاظ على هدوئهم وغرز السلوك الجيد لديهم. ولعل من أهم هذه الاستراتيجيات:

ـ علم طفلك التعبير عن مشاعره واستمع إليه بهدوء.

ـ علم طفلك كيف يهدئ نفسه عند الانفجار النفسي، ولا ينجرف إلى نوبات الغضب.

إذا كانت نوبات غضب طفلك خفيفة وليست قوية، تجاهلها في البداية وحاول أن تشعره بشعور التجاهل.



ـ إذا كانت نوبة غضب طفلك عنيفة، لابد من الحصول على مساعدة متخصصة.



خضوع الطفل للعلاج السلوكي المعرفي، أحد أهم طرق إدارة الغضب.



ـ مهارات التأقلم وتعزيزها لدى الأطفال من قبل الآباء.



ـ الطفل الذي يشعر بضغط شديد يدفعه ذلك إلى الانفعال هو طفل مكتئب أيضاً. لذلك، فتش وراء اكتئاب طفلك أو شعوره بالتوتر والقلق.



ـ الطفل الذي يستخدم الصراخ والشتائم يكون يعانى من عدم القدرة على التعبير عن مشاعره والتحكم فيها. لذا، استمع لطفلك وكن مستمعاً جيداً.



، حافظ على هدوئك التام عند دخول ابنك في نوبات من الغضب ولا تصرخ فيه حتى لا تزيد من عدوانيته.



ـ امدح السلوك المناسب عندما يهدأ الطفل حتى يتمكن من التعبير عن مشاعره لفظياً بهدوء.

ـ ساعد طفلك على ممارسة مهارات حل المشكلات من خلال إيجاد الحلول للخلافات بدلاً من الضرب والعنف دائماً.



ـ استقطع لطفلك أوقات استراحة ولا تضغط عليه ضغطاً شديداً سواء في المذاكرة أو السلوك أو غيره.



ـ استخدم أنظمة المكافآت مع طفلك بين الحين والآخر لتشجيعه على السلوك الجيد والبعد عن العنف.



ـ بعض الأطفال في بعض الحالات يحتاجون إلى الأدوية، وفقاً لرؤية الأطباء المختصين.

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