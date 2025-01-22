شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علامات على التدليل الزائد للطفل.. كيف يتصرف الوالدان والان مع تفاصيل الخبر

يتصرف كل طفل بشكل غير لائق من وقت لآخر، ولكن كيف تعرف ما إذا كان سلوك طفلك طبيعيًا أم أنه علامة على أنه مدلل؟ إذا كان الأمر كذلك، فكيف يمكنك منع تدليله أكثر؟

ما هو الطفل المدلل

ولكن أولاً، ما هو الطفل المدلل؟ وفقا لموقع medicinenet فإن الطفل المدلل، هو طفل سُمح له بالحصول على أي شيء أو القيام بأي شيء يريده، سواء كان مناسبًا أم لا، ونتيجة لذلك، يكون غير ناضج، وغير محترم، وأنانيًا، ومتطلبًا لكل شىء، ويتصرف بشكل سيء عندما يُحرم من أي شيء.

يعتقد الكثيرون أن تدليل الطفل بأي شكل من الأشكال، وعدم وضع حدود له، وعدم قول كلمة "لا" له من قبل الوالدين المفرطين في التدليل، من شأنه أن يجعل الطفل مدللاً.

بعض علماء النفس يعتقدون أن التأديب القاسي المفرط، والسيطرة، وعدم الاهتمام باحتياجات الطفل قد يجعل الطفل يتصرف بطرق تسعى إلى جذب الانتباه، سواء كانت إيجابية أو سلبية، وقد يساهم الخلاف بين الوالدين في ذلك.

ويعاني الأطفال المدللون من مشاكل في التكيف مع العالم الخارجي، لأنهم لم يعودوا يعاملون بشكل خاص أكثر من الآخرين، ولا يحصلون على كل ما يطلبونه، وقد يكبرون ليصبحوا بالغين غير متكيفين.

ليس من السهل دائمًا معرفة السلوك الطبيعي والمناسب لعمر الطفل، وما قد يكون علامة على أن الطفل مدلل، إليك خمس علامات يجب البحث عنها، وكيف يمكنك منع تدليل طفلك.

5 علامات تدل على أن الطفل مدلل

قد تشمل علامات الطفل المدلل ما يلي:

1ـ لا يستطيع السيطرة إلى غضبه مع سماع كلمة "لا"

قد يصاب الطفل المدلل بنوبة غضب أو انهيار عصبي عندما تخبرهم أنه لا يستطيع فعل شيء ما، وعلى الرغم من أن هذا أمر شائع إلى حد ما لدى معظم الأطفال الصغار، إلا أنه إذا حدث باستمرار حتى عندما يكبر طفلك، فقد يكون ذلك علامة على أنه مدلل.

2 ـ لا يرضون أبدًا بما لديهم

قد يكون لدى الأطفال المدللين الكثير من الألعاب والملابس، ولكنهم يريدون دائمًا المزيد، فهم يميلون إلى عدم التقدير وبدلاً من قول "شكرًا" على ما يُمنح لهم، فإنهم يركزون على الشيء التالي الذي يريدونه.

3 ـ يعتقدون أن العالم يدور حولهم

الطفل المدلل غالبا ما يكون أنانيًا ويفكر في نفسه أكثر من الآخرين، كما أنهم يشعرون بأنهم يحق لهم كل شىء ويتوقعون من الناس أن يقدموا لهم خدمات خاصة.

4 عدم تقبل اى خسارة

لا يستمتع أي طفل بالخسارة، ولكن الأطفال المدللون قد يواجهون صعوبة أكبر في إدارة خيبة الأمل عندما لا يفوزون فقد يقومون بالتالى :

إلقاء اللوم على الآخرين بسبب الأداء الضعيف.

توقع الثناء على كل شيء يفعلونه.

الصراخ على الناس لعدم قيامهم بالأمور بطريقتهم.

رفض الاعتراف بنجاح منافسيهم.

5 رفض القيام بالمهام البسيطة

قد يرفض الطفل المدلل القيام بمهام بسيطة مثل تنظيف أسنانه أو وضع ألعابهم بعيدًا، فقد لا يقومون بأشياء أساسية إلا بعد أن تتوسل إليهم أو ترشوهم بالمال أو الألعاب أو المكافآت.

كيف يمكن للوالدين منع تدليل طفلهم؟1 ـ ضع قواعد مناسبة لعمر طفلك

يحتاج الأطفال إلى شخص يضع لهم الحدود حتى يصلوا إلى السن الذي يسمح لهم بتطوير ضبط النفس والانضباط الذاتي،

لديك الحق والمسؤولية في وضع حدود لأطفالك بطريقة منضبطة لهم.

2 ـ أعطهم قدرًا متوازنًا من الاهتمام

انتبه لاحتياجات طفلك، سواء كان ذلك الألم ، أو الجوع، أو الخوف، ومع ذلك، فإن الاهتمام المفرط أو الاهتمام في الوقت الخطأ يمكن أن يتداخل مع قدرة طفلك على تعلم الأشياء بمفرده ويؤدي إلى الإحباط في وقت لاحق من الحياة.

3ـ درّبهم على الاستجابة للتوجيهات

هذا هو النمط الذي يجب أن يتم تحديده حتى قبل دخول طفلك إلى المدرسة، إذا لم يكن الأمر كذلك، فسوف تضطر إلى التعامل مع شكاوى من المدرسة بالإضافة إلى صراعاتك في المنزل.

4 ـ لا تستسلم للغضب

يمكن التغاضي عن نوبات الغضب التي تتراوح بين البكاء والأنين وحبس الأنفاس وضرب الأرض إلى حد ما إذا لم تكن مزعجة للغاية أو قادرة على إيذاءهم.

يحاول العديد من الأطفال اختبار حدودهم، والتمسك بموقفك سوف يعلمهم احترام الحدود التي وضعتها لهم.

5 ـ علمهم الصبر

القفز فورًا لتلبية كل المطالب التي يطلبها طفلك لن يؤدي إلا إلى إنشاء شخص محبط بسهولة ويريد دائمًا الإشباع الفوري، علمهم الصبر على طلباتهم وتنفيذ ما هو مسموح فقط.

6 ـ تأديبهم عند الحاجة

حتى عندما تلعب مع طفلك، كن على دراية بحقيقة أنك الوالد وتحتاج إلى تصحيح السلوك الخاص بطفلك عند الخطأ.

7 اعطهم مهاما يقومون بها

قم بتعيين المهام بشكل منتظم، حتى لو كانت أشياء بسيطة، مثل المساعدة في إعداد طاولة العشاء، أو طي الملابس، أو ترتيب أسرتهم.

يمكن أن تساعد الأعمال المنزلية الصغيرة أيضًا طفلك على تعليم المهارات الأساسية التي سيحتاجها لاحقًا في الحياة، وتساعده على تعلم كيفية مساعدة الأشخاص من حوله

8 ـ لا تبالغ في الثناء

في حين يحتاج الأطفال إلى الثناء والمكافآت على السلوك الجيد واتباع القواعد، إلا أنه يجب ان تكون باعتدال ، فالمبالغة في ذلك قد تجعل طفلك يعتبرها أمرًا مفروغًا منه.