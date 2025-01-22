شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ كبد عن فيروس ماربورغ: قاتل سريع الانتشار ينتقل من الخفافيش ولا يوجد بمصر والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور أشرف عمر، أستاذ أمراض الباطنة والكبد، أن فيروس "ماربورغ" الذى ينتقل من الخفافيش للإنسان ليس موجودا فى مصر، ويعتبر من ضمن الفيروسات القاتلة ويسبب الحمى النزيفية، ويصيب المريض بدرجة حرارة شديدة وتكسير فى كرات الدم الحمراء.

وأضاف أشرف عمر خلال مداخلة لبرنامج "الساعة 6"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أن عدوى الفيروس يأتى عن طريق نقله من الخفافيش المتواجدة مع كمية خفافيش كثيرة، ثم ينتقل من الإنسان للإنسان عن طريق الاختلاط أو للطبيب عن طريق علاجه للمريض، مؤكدا أنه سريع الانتشار.

ولفت أشرف عمر إلى أن تنزانيا أول دولة أفريقية تعلن تواجد الفيروس بها، موضحا أن الفيروس له تطعيم فى مصر، ولكن لا نفكر فيه إلا إذا سافر مواطن إلى دولة موبوءه، لكن الحمد لسنا فى حاجة لهذا التطعيم.



