شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتحس بالإرهاق أول ما تصحى من النوم.. اعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

يشعر البعض بالإرهاق الشديد فور الاستيقاظ من النوم، وهذا الأمر يعد دليلا على وجود بعض المشكلات الصحية التي يجب التعرف عليها لتجنب المضاعفات، ويوضحها التقرير المنشور عبر موقع "healthline".

أسباب الإرهاق فور الاستيقاظ من النوم

أكد التقرير، أن الارهاق بعد الاستيقاظ من النوم يمكن أن يكون بسبب عدة عوامل، ومنها قلة النوم أي عدم أخذ قسط كاف من النوم، بالإضافة إلى الاستيقاظ المتكرر، والإصابة بالاكتئاب والقلق والتوتر، كما أن النوم الزائد عن الحد يتسبب أيضا في الشعور بالإرهاق، وأيضا أصحاب الأمراض المزمنة كالسكري، وأمراض الكلى، وأمراض الكبد وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم يتعرضون في بعض الأحيان لحالة عدم السيطرة على الإرهاق.

وأضاف التقرير، أن التعرض لنقص في فيتامين B12،و الحديد، والإصابة بالاضطرابات الغذائية أي السمنة، أو النحافة الشديدة تعرض من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بالإرهاق الشديد فور الإستيقاظ من النوم.

وأوضح التقرير، أن هناك بعض العوامل الحياتية التي تسبب في الإصابة بالإرهاق عند الإستيقاظ من النوم، ومنها التوتر والضغط النفسي، والنظام الغذائي السيئ أي تناول الأطعمة المعالجة، والسكريات، والكافيين، بالإضافة إلي قلة النشاط البدني أي عدم ممارسة الرياضة، والتدخين والإكثار أو الإفراط في تناول الكافيين.

وأشار التقرير، إلي أن التقدم في العمر قد يكون من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بالإرهاق عند الإتسيقاظ من النوم، كما أن أخذ بعض العلاجات لها دور أيضا، وحدوث تغيرات هرمونية أيضا.

علاج الإرهاق فور الاستياقظ من النوم

أكد التقرير، أن هناك العديد من الطرق الصحية التي يجب القيام بها لعلاج مشكلة الإرهاق فور الإستيقاظ من النوم، ومنها:

- تحسين جودة النوم

الحفاظ على نظام نوم منتظم عن طريق تحديد مواعيد ثابته للنوم والاستيقاظ.

- ممارسة الرياضة

يجب القيام بنشاط بدني منتظم ويومي لتنشيط وتجديد الدورة الدموية في الجسم.

- الغذاء الصحي

تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، تعد من الأمور الهامة التي تساهم بشكل كبير في تحسين الإرهاق فور الإتسيتقاظ.

- التقليل من التوتر

هذا الأمر يعد من الحيل الجيدة التي تساعد علي تقليل الشعور بالإرهاق، ولذا يمكنك القيام بالتأمل، ممارسة اليوجا، والاسترخاء.

- فحص طبي

المتابعة الطبية الدائمة، عن طريق القيام بفحوصات طبية منتظمة للإطمئنان علي الصحة العامة تعد من الحيل الجيدة.

- تقليل تناول الكافيين

يعد الكافيين من أبرز الأمور المسببة للشعور بالإرهاق، ولذا عليك تقليل تناوله للشعور بالإسترخاء.

-تناول الفيتامينات والمعادن

تناول الفيتامينات والمعادن الضرورية من الحيل الجيدة لتحسين دورة النوم، ولذا عليك تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات وأبرزها طبق السلطة الخضراء.