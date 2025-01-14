ما هي الحالات التي يُمنع فيها تطعيم الطفل؟ و أبرز مخاوف الأهالي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 يناير 2025 10:27 صباحاً - من أجل أن تؤدي التطعيمات الوقائية مهمتها الرئيسية، يجب إعطاؤها في الوقت المناسب، مع مراعاة الحالة الصحية الحالية للطفل. والتساؤل الذي يطرحه الأهالي هنا: متى يجب تطعيم الطفل وهل يمكن أن تكون النتيجة هي مضاعفات، وكيف يتم التعامل معها في مثل هذه الحالات؟ الكثير من الأسئلة من الآباء حول احتمالات تطعيم الطفل المصاب بسيلان الأنف؛ فضلاً عن حالات مَرضية أخرى مثل البرد، وإن كان يؤثر على تطعيم الأطفال.

نقوم عادةً بتطعيم الأطفال لتجنُّب الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة، أو للتخفيف من مسار هذه الأمراض إذا لم يكن من الممكن منعها. تمنع التطعيمات حدوث مضاعفات خطيرة في مسار هذه الأمراض. حيث تبدأ اللقاحات الأولى في أول 24 ساعة من حياة الطفل، ثم في الأشهر والسنوات التالية. فما رأي الأطباء والاختصاصيين.

متى لا يمكن تطعيم طفلي؟

متى لا يمكن تطعيم طفلي؟

إذا كان مصاباً بأحد الأمراض المعدية الحادة مع الحمى- على سبيل المثال: الذبحة الصدرية، التهاب المسالك البولية، التهاب الشُعب الهوائية، الالتهابات الفيروسية مثل: جدري الماء، أو عدد كريات الدم البيضاء المعدية.

يجب عدم تطعيم الطفل إذا كان مصاباً بالربو القصبي، أو التهاب المفاصل الروماتويدي.

يُمنع التطعيم إذا كان الطفل مصاباً بحساسية من مكوّنات اللقاح، أو المعلومات التي حدث فيها أيّ رد فعل تحسسي شديد بعد جرعات سابقة من اللقاح.

يجب عدم إعطاء اللقاحات الحية للأطفال الذين يعانون من اضطرابات المناعة الشديدة.

يجوز للطبيب الذي يفحص الطفل ويؤهله للتطعيم، بعد إجراء مقابلة، تأجيل إعطاء المستحضر حتى يتعافى المريض الصغير. لكن لا يُعتبر سيلان الأنف أو عدوى خفيفة مع حمى أقل من 38 درجة مئوية، من موانع التطعيم.

ماذا يقول الأطباء؟

لا يعني ذلك أن إعطاء اللقاح لطفل قد يصاب بعدوى، سيجعله أكثر شدة، أو يجعل التطعيم لا يعمل. بكلّ بساطة، عندما تتطور الحمى أو غيرها من الأعراض، لن يكون من الممكن معرفة ما إذا كانت ناتجة عن التطعيم أو بسبب مرض متطوّر.

تطعيم الطفل مع الأم المريضة

تطعيم الطفل مع الأم المريضة



هناك تساؤل عن إمكانية إعطاء الطفل للقاح، إذا كانت الأم مصابة بالبرد، وهي الشخص الذي يعتني بالطفل أكثر من غيره؛ فعندئذ- للأسف- قد يصاب الطفل أيضاً بعدوى. من الصعب التكهن بما إذا كانت الأعراض ستكون خفيفة أم أكثر حدة. إنّ عزل الطفل عن الأم المريضة لبضعة أيام، هو الحل الأفضل هنا، لكن هل هو ممكن؟ يجب أن يكون الطبيب المؤهل للتلقيح على علم بهذا الموقف، وإذا قرر تلقيح طفلك؛ فسوف ينصحك بكيفية ترتيب الرعاية المنزلية عندما تكونين مريضة. إذا لم يكن ذلك ممكناً؛ فسيتم تأجيل التطعيم حتى تزول العدوى في المنزل.

ما هي مخاطر تطعيم طفل مريض؟

يجدر شرح سبب عدم إعطاء اللقاحات للأطفال المرضى في هذه المرحلة. من المهم التأكد من أن طفلك يتمتع بصحة جيدة. تطعيم طفل مريض ربما يهدد بمختلف المضاعفات. لذلك، يجب النظر في كلّ لقاح، على حدة- لهذا الغرض، يتم إجراء مقابلة ويتم فحص المريض. نسميها مؤهل للتطعيم- كل ذلك لتجنُّب المضاعفات الخطيرة. خلال هذه المقابلة، يجب تقديم الحالة الصحية للأسرة بشكل موثوق، ويجب ذكر مسار التطعيمات السابقة، إذا كان هناك شيء يقلقنا. بناءً على هذه المعلومات، يقرر الطبيب ما إذا كان سيتم التطعيم في يوم معين أم لا.

متى يمكننا تطعيم الطفل بعد الإصابة؟

نعلم بالفعل أنه أثناء الإصابة الشديدة، لا يمكننا تطعيم طفل؛ لأن تطعيم طفل مريض قد يسبب مضاعفات. ومع ذلك، بعد أن تهدأ أعراضه، يجب أن يتم التطعيم في أسرع وقت ممكن- اعتماداً على حالة الطفل. لا توجد فترة زمنية محددة بين نهاية المرض والتلقيح. العامل الحاسم هو حالة المريض وسلامته ونتائج الفحص الطبي.

مخاوف الأهالي بشأن تطعيم الأطفال!

لايزال بعض الآباء يشعرون بالقلق بشأن استخدام اللقاحات وجدول مواعيدها عند الأطفال. وقد تؤدي هذه المخاوف إلى تردد بعض الآباء في تلقي اللقاحات. ومن المرجح أن تتطور الأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتطعيمات لدى الأطفال الذين رفض آباؤهم لقاحاً واحداً أو أكثر.

لقاحات كوفيد-19

لقاحات كوفيد-19



يعتقد بعض الآباء أن عدوى كوفيد-19 ليست خطيرة على الأطفال، لكن هذا ليس صحيحاً. على الرغم من أن عدوى كورونا تكون أخف لدى الأطفال عن البالغين، إلا أنها يمكن أن تسبب مشاكل خطيرة والوفاة. وقد يصاب الأطفال بمشاكل طويلة الأمد؛ حتى ولو كانت عدوى كوفيد-19 خفيفة أو لم تسبب أعراضاً. تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يصابون بعدوى كوفيد-19 بعد التطعيم، هم أقل عُرضة للإبلاغ عن الإصابة بكوفيد لفترة طويلة؛ مقارنة بالأشخاص غير المطعمين.

لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR): مخاوف بشأن مرض التوحد

في تسعينيات القرن العشرين، نشرت الصحافة العامة تقارير عن مخاوف من أن لقاح MMR قد يسبب مرض التوحد. واستندت هذه المخاوف إلى تقرير طبي مزوّر ومختصر في عام 1998 عن 12 طفلاً. أفاد آباؤهم أن ثمانية من الأطفال تلقَّوا لقاح MMR في غضون شهر قبل ظهور الأعراض عليهم. ولأن هذه السلسلة من الأحداث قد تكون حدثت بالصدفة أيضاً؛ فقد أجرى الأطباء منذ ذلك الحين العديد من الدراسات للبحث عن صلة بين اللقاح والتوحد. لم يتم العثور على مثل هذه الصلة في أيٍّ من الدراسات العديدة.

وقد أجريت أكبر هذه الدراسات على 537303 طفلاً دانماركياً وُلدوا بين عامي 1991 و1998. وقد تم إعطاء معظم هؤلاء الأطفال (82%) لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية. ووجد الأطباء أنه لم يكن الأطفال الذين تم تطعيمهم أكثر عُرضة للإصابة بالتوحد عن أولئك الذين لم يتم تطعيمهم.

على الرغم من الأدلة الساحقة التي تدعم سلامة التطعيم ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، إلا أن العديد من الآباء مازالوا غير مقتنعين للأسف. ونتيجة لذلك، شهدت الولايات المتحدة في عام 2019 أكبر تفشٍّ للحصبة منذ عام 1992. ووفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها؛ فإن معظم المصابين لم يتلقَّوا التطعيم.

ثيمروسال: مخاوف بشأن مرض التوحد

كما أعرب الناس عن قلقهم إزاء الآثار الجانبية المحتملة لمادة الثيمروسال. فقد كانت مادة الثيمروسال تُستخدم في السابق كمادة حافظة في قوارير تحتوي على أكثر من جرعة واحدة من اللقاح (قوارير متعددة الجرعات). ولا حاجة إلى المواد الحافظة في القوارير التي تحتوي على جرعة واحدة فقط (قوارير الجرعة الواحدة)، ولا يمكن استخدامها في اللقاحات التي تحتوي على فيروسات حية (مثل الحصبة الألمانية وجدري الماء). ويتحلل الثيمروسال، الذي يحتوي على الزئبق، بواسطة الجسم إلى إيثيل الزئبق، الذي يتخلص منه الجسم بسرعة. ولأن ميثيل الزئبق (وهو مركب مختلف لا يتخلص منه الجسم بسرعة) سام للإنسان؛ فقد كان هناك قلق من أن الكميات الصغيرة للغاية من الثيمروسال المستخدمة في اللقاحات، قد تسبب مشاكل عصبية، وخاصة التوحد، عند الأطفال.

لم توصِ منظمة الصحة العالمية بإزالة مادة الثيمروسال من أيّة لقاحات؛ لأنه لا يوجد دليل على أن الاستخدام الروتيني للمادة يسبب أيّ ضرر. ومع ذلك، وبسبب المخاوف النظرية، وعلى الرغم من عدم وجود دراسات أظهرت وجود أيّ دليل على الضرر؛ فقد تمت إزالة مادة الثيمروسال من لقاحات الأطفال الروتينية في العديد من البلدان بحلول عام 2001. في هذه البلدان، لاتزال كميات صغيرة من مادة الثيمروسال مستخدمة في بعض لقاحات الأنفلونزا، وكذلك في العديد من اللقاحات المخصصة للاستخدام للبالغين. يوصى بلقاحات الأنفلونزا السنوية لجميع الأطفال، ويمكن للآباء الذين يشعرون بالقلق بشأن مادة الثيمروسال، أن يطلبوا لقاح الأنفلونزا الذي لا يحتوي على مادة الثيمروسال.

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استخدام عدة لقاحات في نفس الوقت

استخدام عدة لقاحات في نفس الوقت



وفقاً لجدول التطعيم الموصى به من قِبل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يجب إعطاء الأطفال جرعات عديدة من اللقاحات ضد 10 أو أكثر، من أنواع العدوى المختلفة، بحلول سن السادسة. لتقليل عدد الحقن والزيارات، يعطي الأطباء العديد من اللقاحات مجتمعة، مثل: لقاح الخناق والتيتانوس والسعال الديكي وغيرها.

ولكن بعض الآباء يشعرون بالقلق من أن الجهاز المناعي للأطفال لا يستطيع التعامل مع هذا العدد الكبير من المستضدات التي تُعطى لهم في وقت واحد. والمستضدات هي المواد الموجودة في اللقاحات، والتي تُشتق من الفيروسات أو البكتيريا، والتي تجعل الجهاز المناعي لدى الأطفال في الجسم يُنتج أجساماً مضادة لمحاربة المرض. وفي بعض الأحيان، يطلب الآباء القلقون جدولاً مختلفاً للقاحات، أو يطلبون تأخير أو استبعاد بعض اللقاحات. ومع ذلك؛ فإن الجدول الموصى به، مصمم لإعطاء اللقاحات المختلفة في الأعمار التي يبدأ فيها الأطفال في الحاجة إلى الحماية ضد الأمراض. وبالتالي؛ فإن عدم اتباع الجدول، يَزيد من خطر إصابة الأطفال بالعدوى. وعلاوة على ذلك؛ نظراً لأن اللقاحات الحالية تحتوي على عدد أقل من المستضدات بشكل عام (لأن المستضدات الرئيسية تم تحديدها وتنقيتها بشكل أفضل)؛ فإن الأطفال يتعرضون اليوم لعدد أقل من مستضدات اللقاح؛ مقارنة بما كانوا عليه في معظم القرن العشرين.

كما تحتوي اللقاحات؛ حتى اللقاحات المركبة، على عدد قليل جداً من المستضدات؛ مقارنة بما يواجهه الناس في الحياة اليومية. بدءاً من الولادة، يواجه الأطفال العشرات وربما المئات من المستضدات خلال يوم عادي واحد. يتعامل جهاز المناعة لديهم مع هذه المستضدات من دون صعوبة. حتى نزلات البرد الخفيفة تُعرّض الأطفال لـ4 إلى 10 مستضدات فيروسية. لا يتعرض جهاز المناعة لدى الطفل للضغط أو الإرهاق بسبب التطعيمات المركبة.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.