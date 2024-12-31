شكرا لقرائتكم خبر عن فى رأس السنة.. مشاهدة التليفزيون مع طفلك تعزز نموه المعرفى والان مع تفاصيل الخبر

تضفى احتفالات الكريسماس أجواء من الفرحة والبهجة، وتعتمد الكثير من العائلات على الاحتفال برأس السنة في أجواء أسرية سواء بالاحتفال على العشاء أو التجمع لمشاهدة فيلم من أفلام الكريسماس.العديد من الدراسات أكدت أن قضاء الوقت في مشاهدة التلفاز مع الوالدين يمكن أن يعزز نمو دماغ الطفل الصغير.

ووفقا لجريدة " ديلى ميل" البريطانية أجرى فريق بحثي بريطاني من جامعة بورتسموث، تحليلاً للدراسات السابقة، ووجد أنه في حين أن الطفل الصغير قد يتضرر من قضاء الكثير من الوقت أمام الشاشة بمفرده، فإن وجود أحد الوالدين يراقبه هو أمر مفيد، وذلك لأن الوالد يستطيع الإجابة على الأسئلة التي قد تطرأ، كما يستطيع التحدث معهم.

ويحذر الباحثون من أن وقت التلفزيون لا ينبغي أن يحل محل الأنشطة الاجتماعية والتعليمية الأخرى، وأن الإفراط في قضاء الوقت أمام الشاشات لا يزال يحمل أضراراً، ولكن هناك طرق لتحويله إلى نشاط أكثر فائدة.فحصت الدراسات المشمولة التأثيرات التي يخلفها مشاهدة التلفزيون أو الاستخدام المنتظم لجهاز مثل الهاتف المحمول على نمو الطفل.

ويعتقد الكثيرون أن التعرض للشاشات الإلكترونية أمر سيئ بالنسبة للأطفال، إذ يمكن أن يؤدي إلى إبطاء نمو أدمغتهم، حيث يمنعهم من المشاركة في الأنشطة التي تشغل أدمغتهم.

وحسب الدراسات فإن مشاهدة التلفاز مع طفلك وتوضيح ما يشاهده والتعليق عليه يمكن أن يساعد في تعزيز فهمه للمحتوى، وتعزيز تعلمه أثناء البرامج التعليمية، كما أن مشاهدة التلفزيون مع الآخرين يمكن أن تساهم أيضًا في تطوير مهارات المحادثة لديهم وتوفر لهم نموذجًا يحتذى به لسلوك مشاهدة التلفزيون المناسب.

