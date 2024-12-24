شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر أنظمة الدايت لمشاهير هوليود في 2024 والان مع تفاصيل الخبر

لا يمكن إنكار تأثير هوليوود على النظام الغذائي واللياقة البدنية، والتي تركز على الاستدامة والأكل الواعي بدلاً من خطط الوجبات المقيدة، وفقًا لموقع "circledna".

وينادي المشاهير الآن باتباع نظام غذائي مستدام للحفاظ على وزن صحى، ويركز على التأثير البيئي والأكل النظيف، ويتضمن هذا النظام الغذائي مكونات صحية يتم إعدادها في المنزل وإعطاء الأولوية للوجبات النباتية، ما يعكس جهدًا واعيًا لتناول الطعام الصحي.

وفيما يلى.. أشهر الأنظمة الغذائية لنجمات هوليود حمية كيم كاردشيان في 2024

تشتهر كيم كاردشيان باختياراتها الغذائية للحفاظ على وزنها صحى، فقد اتبعت كيم كاردشيان حمية اتكنز وفقدت 7 كيلوجرامات من وزنها في ثلاثة أسابيع، وهي الآن حمية غذائية لإنقاص الوزن يتبعها المشاهير، وهي تتضمن تناول 40 جرامًا فقط من الكربوهيدرات يوميًا، مع تجنب تناول السكر وشرب الكثير من الماء.

دايت كيت ميدلتون في 2024

اتبعت الأميرة البريطانية كيت ميدلتون نظامًا غذائيًا لفقدان الوزن بعد الحمل، وهو نظام غذائي يتبعه المشاهير، ويُسمى حمية دوكان، وسُمي هذا النظام الغذائي على اسم الدكتور بيير دوكان، وهو غني بالبروتين ومنخفض الكربوهيدرات والدهون، ولا يحتوي على قيود على السعرات الحرارية، ويمكنك بسهولة خسارة 10 أرطال أسبوعيًا مع اتباع هذا النظام الغذائي باستمرار.

دايت فيكتوريا بيكهام الغذائي في 2024

كشفت فيكتوريا بيكهام مؤخرًا أنها اتبعت نفس النظام الغذائي لمدة 25 عامًا. تقول فيكتوريا بيكهام إنها تتناول الأسماك والأفوكادو والمكسرات والخضروات المطهوة على البخار والفواكه المغذية ونادرًا ما تحيد عن ذلك. قالت ذات مرة إنها تأكل ثلاث إلى أربع حبات أفوكادو يوميًا وتحافظ على نضارة بشرتها.