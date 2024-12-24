شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضغط الدم في الشتاء.. 8 طرق فعالة للسيطرة على مستوياته الصحية والان مع تفاصيل الخبر

ارتفاع ضغط الدم في الشتاء أمر وارد حدوثه خاصة مع برودة الطقس، ويعاني العديد من الأشخاص من ارتفاع ضغط الدم خلال الأشهر الباردة بسبب عوامل مختلفة، بما في ذلك انقباض الأوعية الدموية الناجم عن انخفاض درجات الحرارة، ويميل ضغط الدم إلى الارتفاع في الشتاء والانخفاض في الصيف، والسبب الرئيسي هو أن درجات الحرارة الباردة تضيق الأوعية الدموية، وبالتالي الحاجة إلى المزيد من الضغط لضخ الدم في جميع أنحاء الجسم، حسبما أفاد تقرير موقع تايمز أوف انديا".

فارتفاع ضغط الدم في الشتاء يحدث بسبب التغيرات المفاجئة في الطقس مع انخفاض درجات الحرارة والتي تؤثر بشكل أكبر على مستويات ضغط الدم، وخاصة لدى كبار السن، لذلك من الضروري لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم مراقبة مستوياته باستمرار خاصة مع تغير الفصول، خاصة أن الشتاء غالبًا ما يجلب زيادة في الوزن وزيادة استهلاك الأطعمة المالحة، فإذا تجاوز ضغط الدم لديك 130/85 ملم زئبق هذا الشتاء، ففكر في هذه النصائح الثمانية البسيطة والتي قد تساعد في إدارة مستوياته بشكل فعال.

ارتفاع ضغط الدم في الشتاء.. فيما يلى:

8 نصائح لجعل ضغط الدم لديك تحت السيطرة وتجنب ارتفاع مستوياته

تأكد من إبقاء نفسك دافئًا

ارتفاع ضغط الدم والسيطرة عليه في الشتاء يتطلب حرصك الدائم على الإبقاء دافئًا، وهو أمر بالغ الأهمية خلال أشهر الشتاء، ويمكن أن يتسبب الطقس البارد في انقباض الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، لذلك ارتدِ طبقات من الملابس وقبعات وقفازات وجوارب حرارية للحفاظ على حرارة الجسم، إن الحفاظ على دفء منزلك واستخدام البطانيات أو زجاجات الماء الساخن ليلاً يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل الضغط على نظامك القلبي الوعائي، وتأكد من العناية بدفء يديك وقدميك بشكل إضافي.

حافظ على نشاطك

ارتفاع ضغط الدم يتطلب ممارسة التمارين الرياضية بانتظام للحفاظ على مستوياته تحت السيطرة، وهو أمر حيوي، حتى عندما يكون الجو باردًا، حيث يساعد النشاط البدني في الحفاظ على مرونة الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية، فكر في ممارسة التمارين الرياضية في الأماكن المغلقة مثل اليوجا إذا كانت درجات الحرارة الخارجية شديدة القسوة ويصعب عليك ممارسة الرياضة في العواء الطلق، إن البقاء نشطًا لا يساعد فقط في التحكم في الوزن ولكنه يحارب أيضًا كآبة الشتاء، مما يساهم بشكل إيجابي في تعزيز صحة القلب بشكل عام، ولكن تأكد أيضًا من استشارة طبيبك قبل البدء في أي روتين تمرين.

تناول نظامًا غذائيًا صحيًا للقلب

ارتفاع ضغط الدم يتطلب أيضًا اتباع نظامًا غذائيًا متوازنًا للحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة، لذلك ركز على تناول المزيد من الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون مع تقليل استهلاك الأطعمة المصنعة التي تحتوي على نسبة أعلى من الصوديوم، وأضف الفواكه والخضروات الموسمية إلى نظامك الغذائي مثل السبانخ والجزر لاحتوائها على عناصر طبيعية من البوتاسيوم والمغنيسيوم وهما معدنان يساعدان في خفض ضغط الدم المرتفع.

حاول أيضًا تضمين كوب من ماء بذور الكزبرة في الصباح، وأضف الثوم والزنجبيل والكركم إلى وجباتك للحصول على فوائد صحية إضافية.

الحد من تناول الملح

ارتفاع ضغط الدم سببه الرئيسى الإفراط في الملح، لذل من المهم تقليل استهلاك الملح وهو أمر ضرورى خاصة خلال فصل الشتاء، واختر المكونات الطازجة بدلًا من الأطعمة المصنعة التي غالبًا ما تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، وتجنب الوجبات الخفيفة غير الضرورية مثل المخللات والمكسرات المملحة، وفكر في التوقف عن تناول الوجبات الخفيفة تمامًا، وإذا وجدت نفسك تشعر بالجوع، ركز على تحسين جودة وجباتك بدلاً من ذلك.

تناول الفاكهة يوميًا

ارتفاع ضغط الدم تتطلب إدارته أيضًا دمج الفاكهة في نظامك الغذائي وهى طريقة بسيطة ولكنها فعالة لإدارة ضغط الدم، لذلك استهدف تناول ثمرة واحدة على الأقل من الفاكهة يوميًا، واجعل الموز أو الفواكه الحمضية ضمن خياراتك لأنها ممتازة بفضل محتواها من البوتاسيوم الذى يُخفض بدوره ضغط الدم، ويمكن أن يساعد تناول الفاكهة كوجبة خفيفة في الهضم وتوفير العناصر الغذائية الأساسية دون إضافة سعرات حرارية.

ممارسة التنفس العميق

ارتفاع ضغط الدم تتطلب إدارته ممارسة تقنيات تخفيف التوتر والإجهاد لأنهما عاملان مساهمان في ارتفاع مستوياته، حيث يمكن أن تقلل تمارين التنفس العميق بشكل كبير من التوتر، ابدأ بخمسة أنفاس عميقة مرتين في اليوم، مع التركيز على الزفير لفترة أطول من الشهيق ولا تحبس أنفاسك، فلا تعمل هذه الممارسة على تهدئة العقل فحسب، بل تساعد أيضًا في تحسين تدفق الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

إعطاء الأولوية لنوم جيد

ارتفاع ضغط الدم تتطلب إدارته أيضًا الحصول على قسط كافٍ من النوم ليلًا، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على مستويات ضغط الدم الصحية، لذلك تأكد من حصولك على قسط كافٍ من الراحة، واتبع روتينًا هادئًا قبل النوم والتزم بساعات نوم منتظمةن حيث يساعد النوم الجيد في تنظيم الهرمونات التي تؤثر على التوتر والشهية، مما يفيد صحة القلب في النهاية.

مراقبة ضغط الدم بانتظام

ارتفاع ضغط الدم يمكنك السيطرة عليه من خلال تتبع قراءاته وهو أمرًا ضروريًا لإدارة حالتك بشكل فعال، تحقق من مستويات ضغط الدم مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع في أوقات ثابتة ويفضل ألا يكون ذلك فور الاستيقاظ أو بعد تناول الوجبات أو ممارسة الرياضة، للحصول على قراءات دقيقة، وإذا ظلت أرقامك مرتفعة على الرغم من تغييرات نمط الحياة، فاستشر الطبيب للحصول على مزيد من النصائح.