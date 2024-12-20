5 نصائح لحماية كبار السن من مخاطر العدوى والأمراض خلال فصل الشتاء

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قدم ” تجمع الرياض الصحي الأول” مجموعة من النصائح لحماية كبار السن من مخاطر العدوى والأمراض في فصل الشتاء.

وأوضح “تجمع الرياض ” أن الاهتمام بالأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة، وممارسة المشي يومياً لمدة نصف ساعة، والتعرض لأشعة الشمس للاستفادة من فيتامين “د” خطوات مهمة لوقاية كبار السن من البرودة.

وأضاف في إنفوجرافيك توعوي أن التدفئة الصحية ضرورية لتفادي مضاعفات البرودة، مع أهمية الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية.

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