شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تشعر بخفقان فى القلب عند الشعور بالقلق؟ والان مع تفاصيل الخبر

هل تشعر بخفقان قلبك عندما تشعر بالقلق، يمكن أن يجعلك هذا الخفقان المزعج أو الشعور بالخفقان تشعر بقلق أكبر، مما يخلق حلقة مفرغة من الخوف وعدم الراحة، وخفقان القلب هو أحد أكثر الأعراض الجسدية شيوعًا للقلق، وعادة ما يكون غير ضار وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

فهم استجابة الجسم للقتال أو الهروب



عندما تشعر بالقلق، ينشط جسمك استجابته " القتال أو الهروب"، وهي آلية بقاء قديمة تحضرك لمواجهة الخطر أو الهروب منه، ونظرًا لأن رد فعل الجسم "القتال أو الهروب" ينطلق عندما نتعرض للتوتر أو الخوف، فإن القلق يمكن أن يؤدي إلى خفقان القلب".

تبدأ الاستجابة عندما يستشعر المخ تهديداً، سواء كان حقيقياً أو متخيلاً. وتقوم الناقلات العصبية في المخ بجمع هذه المعلومات ونقلها إلى خلايا مختلفة في الجسم، مما يؤدي إلى إطلاق هرمونات التوتر مثل الكورتيزول والأدرينالين (الأدرينالين).

كيف يؤثر الأدرينالين على القلب 1 - الأدرينالين يسبب خفقان القلب

يحفز الأدرينالين القلب، مما يجعله ينبض بشكل أسرع وبقوة أكبر، ويتم تنشيط الجهاز العصبي الودي، الذي يتحكم في رد فعل الجسم "القتال أو الهروب"، بالقلق. يتم إطلاق المواد الكيميائية الناتجة عن التوتر مثل الكورتيزول والأدرينالين نتيجة لذلك. يتم تحفيز القلب من خلال إفراز الأدرينالين، مما يجعله ينبض بقوة أكبر وبسرعة، قد ينتج عن هذا خفقان القلب، حيث ينبض قلبك أو يرفرف في صدرك أو حلقك أو رقبتك".

وتعتبر هذه الزيادة في معدل ضربات القلب جزءًا طبيعيًا من محاولة الجسم الاستعداد للعمل، وضمان توصيل الدم الغني بالأكسجين بسرعة إلى العضلات والأعضاء الحيوية.

2 - زيادة الوعي بالأحاسيس

لا يؤثر القلق على القلب من الناحية الفسيولوجية فحسب، بل إنه يزيد أيضًا من وعيك بالأحاسيس الجسدية. يمكن أن يجعلك هذا الإدراك المعزز أكثر وعيًا بنبضات قلبك، حتى الاختلالات الطفيفة التي قد لا تلاحظها بخلاف ذلك. يلاحظ كابور، "عادةً ما يزداد وعيك بأحاسيس جسدك بسبب القلق. يمكن أن يؤدي هذا إلى تكثيف الإحساس بالخفقان من خلال جعلك أكثر وعيًا بنبضات القلب المنتظمة أو الشذوذ الطفيف".

3 - فرط التنفس ودوره

غالبًا ما يسبب القلق فرط التنفس ، أو التنفس السريع، مما يعطل توازن الأكسجين وثاني أكسيد الكربون في الجسم، يمكن أن يؤدي هذا التوازن المتغير في درجة الحموضة إلى جعل القلب أكثر حساسية، مما يزيد من احتمالية حدوث خفقان القلب. يوضح كابور، "فرط التنفس، أو التنفس السريع، هو تأثير آخر للقلق يمكن أن يغير توازن درجة الحموضة في الجسم ويخفض مستويات ثاني أكسيد الكربون في الدم، قد يصبح خفقان القلب أكثر احتمالية نتيجة لزيادة استجابة القلب".

وفي حين أن خفقان القلب الناجم عن القلق لا يشكل عادة أي ضرر، إلا أنه قد يكون مثيرًا للقلق، وخاصة عندما يصاحبه أعراض أخرى مثل الدوخة أو ضيق التنفس أو ألم الصدر، وعلى الرغم من أن هذه الأعراض لا تشكل أي ضرر عادة، إلا أنها قد تسبب ضائقة، راجع الطبيب إذا حدث خفقان القلب بشكل متكرر أو كان مصحوبًا بأعراض أخرى.

علاج خفقان القلب المرتبط بالقلق

لتقليل خفقان القلب الناتج عن القلق، فإن إدارة السبب الجذري - مستويات التوتر - هي المفتاح. فكر في دمج تقنيات الاسترخاء مثل:

تمارين التنفس العميق : تساعد على تنظيم التنفس واستعادة توازن الأكسجين وثاني أكسيد الكربون.

التأمل واليقظة : يقلل من التوتر العام ويزيد من المرونة العاطفية.

النشاط البدني المنتظم : يحسن صحة القلب والأوعية الدموية ويقلل من شدة استجابة "القتال أو الهروب".

الدعم المهني : إن طلب المساعدة من أخصائي الصحة العقلية، مثل المعالج النفسي، يمكن أن يوفر آليات التكيف لإدارة القلق بشكل فعال.

