شكرا لقرائتكم خبر عن للنساء فوق الـ50.. تخلصي من دهون البطن بهذه الحيل والان مع تفاصيل الخبر

سن اليأس بشكل عام يكون بعد بلوغ السيدة الـ50 عاما، ونتيجة لانخفاض العديد من الهرمونات وأبرزها الأستروجين، يختلف شكل وجسم السيدات خلال هذه المرحلة، يتعرضن لبروز البطن “الكرش”، و يمكن أن تساعدك التغييرات الغذائية الأساسية وممارسة الرياضة في التعامل مع هذا الأمر، وهناك حيل أخرى يوضحها التقرير المنشور عبر موقع healthshots.تشير دراسة نشرت في مجلة Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology إلى أن انقطاع الطمث يرتبط بزيادة تراكم الدهون حول البطن، وهذا يزيد من فرص زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

نصائح لتقليل حجم البطن أو بروزها بعد سن الـ50 للنساء، وهي:- تناول الأطعمة الصحيحة

إن تناول نظام غذائي متوازن وصحي أمر ضروري، إن تقليل تناول الأطعمة المصنعة والسكريات والمشروبات الغازية مع التركيز على الخضراوات والفواكه الطازجة يمكن أن يساعد في السيطرة على زيادة الوزن والوقاية من الأمراض المزمنة المختلفة.

- حافظ على ترطيب جسمك

كما أن ترطيب الجسم بشكل جيد أمر مهم بنفس القدر. فشرب الكثير من الماء يساعد في مكافحة احتباس السوائل ويدعم عملية التمثيل الغذائي بشكل عام. وقد لاحظت دراسة نشرت في المجلة الدولية للسمنة أن الماء يلعب دورًا كبيرًا في إنقاص الوزن.

- ممارسة المزيد من التمارين الرياضية

تعتبر التمارين الرياضية أمرًا بالغ الأهمية أثناء انقطاع الطمث، ولا يقتصر الأمر على المشي أو تمارين القلب والأوعية الدموية، وفي حين أن هذه التمارين مفيدة أيضًا، فإن دمج تمارين تحمل الوزن وتمارين المقاومة أمر بالغ الأهمية للحفاظ على قوة العضلات، و تعتبر التمارين مثل الألواح الخشبية وتمارين البطن واليوجا، فهي فعالة بشكل خاص في تقوية الجذع وتقليل دهون البطن، ومع ذلك، يجب أن تتم هذه التمارين تحت إشراف، وخاصة بالنسبة للأفراد الأكبر سنًا، لمنع الإصابة أو إجهاد العضلات.

- تقليل التوتر

يأتي انقطاع الطمث مصحوبًا بنصيبه من التوتر. وجدت دراسة نُشرت في مجلة Maturitas أن الانتقال إلى انقطاع الطمث غالبًا ما يكون مصحوبًا بأعراض التوتر والقلق، يمكن أن يساعد تقليل التوتر بشكل كبير في مكافحة بطن انقطاع الطمث. عندما تكون متوترًا، يفرز جسمك هرمون الكورتيزول.

يمكن أن تؤدي المستويات العالية من الكورتيزول إلى زيادة تخزين دهون البطن حيث يمكن أن يعزز الكورتيزول تراكم الدهون، وخاصة حول البطن. يمكن أن تجعل مقاومة الأنسولين من الصعب على جسمك استخدام الأنسولين بشكل فعال، مما يؤدي إلى زيادة الوزن، بما في ذلك دهون البطن.

