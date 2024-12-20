شكرا لقرائتكم خبر عن علاج القولون.. نصائح للتغلب على أعراضه المؤلمة بطرق طبيعية والان مع تفاصيل الخبر

علاج القولون أمر في غاية الأهمية خاصة أنه يؤثر على عدد كبير من الناس كما قد تسبب أعراضه عائقًا في ممارسة حياتنا اليومية، وعلاج القولون يبدأ من معرفتنا الجيدة بأنواعه وأسبابه والأعراض من أجل إدارة الحالة بشكل جيد، وقد يستلزم الأمر أحيانًا الذهاب إلى الطبيب، وفقًا لتقرير موقع "كليفيلاند كلينيك".

علاج القولون يبدأ من معرفة أنواع التهاب القولون وأن نكون على دراية واسعة بأعراضه وأسبابه، وهي الحالات التي تسبب التهاب الأمعاء.. وتشمل هذه:

التهاب القولون المعدي.

التهاب القولون التقرحي (السبب غير معروف).

مرض كرون (السبب غير معروف).

التهاب القولون الإقفاري (الناجم عن عدم وصول كمية كافية من الدم إلى القولون).

التهاب القولون الإشعاعي (بعد العلاج الإشعاعي).

علاج القولون.. اعرف أعراضه:

ظهور دم في البراز.

ألم وتشنجات البطن.

فقدان الوزن غير المبرر.

انسداد الأمعاء.

فقر الدم.

التقيؤ والإسهال.

الإرهاق.

علاج القولون.. تشمل اعراضه ما يلى:

علاج القولون يتطلب أيضًا أن نكون على دراية بأعراضه، فقد يسبب التهاب القولون أعراضًا مثل، الإسهال، ونزيف المستقيم ، وتقلصات البطن، والحاجة الملحة إلى دخول الحمام، ويعتمد علاج القولون على التشخيص، والذي يتم عن طريق تنظير القولون والخزعة.

علاج القولون

علاج القولون يتطلب أن نكون على دراية بأعراضه من أجل إدارة الحالة بنجاح، وتعتبر آلام القولون الهضمى أكثر شيوعًا، وهناك مجموعة من العلاجات لتخفيف آلام القولون بشكل عام.. على النحو التالى:

الإربة

علاج القولون يمكن أن يتم من خلال وضع إربة ساخنة على البطن أو زجاجة مياه ساخنة ملفوفة بفوطة نظيفة لتخفيف حدة الألم، حيث تساعد الحرارة على تقليل الألم واسترخاء العضلات.

استخدم الكريمات

علاج القولون يمكن أن يحدث من خلال استخدام بعض أنواع الكريمات التي يمكن دهانها على البطن، ولكن يجب استشارة الطبيب قبل استخدامها.

المشروبات الساخنة

علاج القولون يمكن أن يتم من خلال تناول بعض المشروبات الساخنة التي تساهم في تهدئة الآلام المرتبطة بالقولون، أبرزها النعناع واليانسون.

النظام الغذائي

علاج القولون قد يكمن في تناول بعض الأطعمة التي تعمل على تخفيف الألم، وتجنب أطعمة أخرى قد تزيد من حدة الألم، مثل الأطعمة الدسمة والحارة.

علاج القولون بالأدوية

علاج القولون قد يحدث بتناول بعض الأدوية التي لا تحتاج إلى روشتة طبية، مثل الملينات لمحاربة الإمساك الذى يزيد من حدة ألم القولون، وأثبتت الأبحاث، أن تناول بعض المكملات الغذائية، على رأسها كبسولات زيت النعناع، يمكن أن تساعد على محاربة ألم القولون وتشنجات البطن.