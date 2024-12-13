شكرا لقرائتكم خبر عن هل تمارس رياضة فى الشتاء؟ 5 نصائح للوقاية من هذه الحالة الخطيرة والان مع تفاصيل الخبر

يؤدي الطقس البارد إلى انقباض الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وإجبار القلب على العمل بجهد أكبر لضخ الدم، وقد يؤدي هذا الضغط الإضافي إلى تفاقم حالات القلب الكامنة أو إثارة أحداث قلبية لدى الأفراد الذين ليس لديهم أعراض سابقة، علاوة على ذلك، ترتبط ساعات الصباح بشكل طبيعي بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بسبب ارتفاع مستويات هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، والتي يمكن أن تساهم في إجهاد القلب، وفقًا لما نشره موقع thehealthsite.

ويشكل الصباح مخاطر فريدة من نوعها للإصابة بالنوبات القلبية بسبب التغيرات التي تطرأ على أجسامنا، يكون ضغط الدم أعلى بشكل عام خلال هذا الوقت، وقد تتسبب درجات الحرارة المنخفضة في تضييق الأوعية الدموية، بالإضافة إلى ذلك، يستيقظ العديد من الأشخاص مصابين بالجفاف بعد نوم الليل، ما يضع ضغطًا إضافيًا على القلب، لذلك، من الأهمية بمكان اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند ممارسة الرياضة في الصباح خلال فصل الشتاء، فيما يلي قائمة بأهم 5 أشياء يجب وضعها في الاعتبار لمنع النوبات القلبية الشتوية في صالة الألعاب الرياضية:

الإحماء بشكل صحيح

يعد الإحماء أمرًا مهمًا بشكل خاص عندما يكون الجو باردًا في الخارج. يعمل الإحماء الجيد على تعزيز تدفق الدم إلى العضلات ويرفع درجة حرارة الجسم، مما يقلل من الإصابات وإجهاد القلب، خذ ما لا يقل عن 10-15 دقيقة للتمدد الديناميكي وتمارين القلب الخفيفة للاستعداد لتمارين أكثر كثافة، هذا ضروري في الظروف الباردة لأن عضلاتك يمكن أن تتصلب بسهولة.

ابقى رطبًا

غالبًا ما يهمل الناس الترطيب في أشهر الشتاء، حيث يمكن للهواء الجاف أن يخدعك فيشعرك بعطش أقل. ومع ذلك، فإن الجفاف يمكن أن يضع ضغطًا إضافيًا على قلبك أثناء التمرين. اجعل من عادتك شرب الماء قبل وأثناء وبعد جلسات التمرين. حاول شرب ما لا يقل عن 8 أونصات قبل أن تبدأ واحتفظ بزجاجة ماء في متناول اليد للشرب منها طوال التمرين.

ارتدِ ملابس مناسبة لدرجة الحرارة

إن ارتداء الملابس المناسبة يمكن أن يعزز بشكل كبير من راحتك وفعاليتك أثناء التدريبات الشتوية . يعد ارتداء طبقات من الملابس أمرًا أساسيًا: ابدأ بأقمشة تمتص الرطوبة لسحب العرق بعيدًا عن بشرتك، ثم أضف طبقة عازلة، وانتهي بطبقة خارجية مقاومة للرياح. تساعد هذه التقنية في الحفاظ على درجة حرارة جسمك وتحميك من البرد، مما يقلل من فرصة الإصابة بمشاكل الجهاز التنفسي وإجهاد القلب.

تجنب الإجهاد الزائد

قد يبدو بذل أقصى جهد ممكن أثناء ممارسة التمارين الرياضية فكرة جيدة لتعزيز اللياقة البدنية، ولكن في الشتاء، قد يؤدي ذلك إلى إجهاد القلب بشكل مفرط. يمكن أن تؤدي التمارين الرياضية عالية الكثافة في الصباح إلى تضخيم الضغط الطبيعي على القلب والأوعية الدموية الناجم عن درجات الحرارة الباردة.

استمع إلى جسدك وحافظ على وتيرة ثابتة. إذا شعرت بضيق في التنفس أو عدم ارتياح في الصدر أو تعب غير عادي، فتوقف فورًا واسترح. من الأفضل اختيار تمارين متوسطة الشدة ومتواصلة بدلًا من المخاطرة بإرهاق نفسك.

استمع إلى جسدك

إن الاهتمام بجسمك أمر بالغ الأهمية في منع النوبات القلبية أثناء التدريبات الشتوية. قم بتدوين أي علامات تدل على عدم الراحة، مثل ألم الصدر أو ضيق التنفس أو التعب الشديد. إذا شعرت بأي من هذه الأعراض، فتوقف عن ممارسة الرياضة على الفور واطلب المساعدة الطبية إذا لزم الأمر. إن الانتباه لإشارات جسمك يمكن أن يساعدك في تجنب الخطر والحصول على تمرين أكثر أمانًا.