متى ينتهي تمرد المراهق؟ وما هو الدور الإيجابي للآباء؟

حقيقة شعور المراهق بنفسه

مراهقة متمردة تختلف مع أمها

أسباب تمرد المراهق

مجموعة مشرقة من المراهقين والمراهقات

التغيرات الهرمونية والمزاجية.. أول أسباب التمرد، وهي ترتبط بمرحلة المراهقة، وتترك أثرها على تفكير وسلوكيات المراهق.

التغيرات الجذرية في شكل المراهق ونمط حياته.. وانتقاله إلى مستويات دراسية أعلى وأصعب، من الصعوبات التي يواجهها.

الميل لإثبات قدرته على الاعتماد على نفسه.. فتصبح أغلب تصرفات المراهق محاولات لإثبات الاستقلالية.

جذب انتباه الأهل -في بعض الحالات- أسلوب يتخذه المراهق..حيث تهمل بعض العائلات الاهتمام بالمراهق، بحجة أنه أصبح كبيراً والصغار يحتاجون للحب والرعاية بشكل أكبر، يتمرد المراهق لأنه يعتبره أمر طبيعي.

تخف مواقف التمرد وينخفض التوتر وتقل المشاحنات في الأسرة، كلما استخدم الأهل طرقاً ذكية وصحية للتعامل مع المراهق.

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 08:49 صباحاً - ما إن يدخل الابن مرحلة المراهقة، حتى تبدأ علامات وسلوكيات التمرد بالظهور في تصرفاته وأقواله، وما يتبع هذا من مواقف تسبب للأهل قلقاً وحيرة وانزعاجاً، بينما يؤكد أساتذة الطب أنأمر طبيعي يتبع مرحلة المراهقة، وموعد انتهاء هذه الفترة يتوقف على مدى استقلالية الطفل من الناحية المادية والعاطفية معاً.هنا يقوم الدكتور عادل بيومي أستاذ طب النفس بتوضيح مفهوم التمرد وأسبابه وعلاماته، ويجيب عن تشوق الأهل لمعرفة؛ متى تنتهي فترة تمرد المراهق، وما هي الخطوات الإيجابية للآباء للتخفيف من آثار هذا التمرد.. الطبيعي؟يشعر المراهقون في هذه المرحلة أنهم بالغون بالفعل، وواقع الأمر هم لا يزالون أطفالاً، ومع التغيرات الهرمونية والكثير من الأمور التي تحدث في أجسامهم، يكون من الصعب عليهم التعامل مع كثير من المواقف على النحو المناسب.يمر الأبناء في مرحلة المراهقة، بأوقات حرجة للغاية من حياتهم، وهم بحاجة إلى آبائهم ومعلميهم لرعايتهم والاهتمام بهم ومنحهم الشعور بالانتماء، لكنهم لا يطلبون ذلك أبداً.يشعر المراهقون أن آباءهم ومعلميهم لا يساندونهم، وينتقدونهم باستمرار، ويعاقبونهم دائماً، ويصدرون أحكاماً على كل خطوة من خطواتهم دون حوار حقيقي بينهم، لهذا يشعرون بعدم الانتماء داخل منازلهم ومدارسهم.يفقد المراهقون القدرة على التمييز بين الصواب والخطأ أحياناً كثيرة، فيسعون نحو الحصول على الدعم والمؤازرة من أشخاص آخرين قد لا يكونون الأفضل بالنسبة لهم.إحساس المراهق بالاستغناء مادياً ونفسياً يحفز على مرور مرحلة التمرد في كل الأحوال، بالعمل كان أو الارتباط العاطفي- الزواج-، وقد تنتهي بالحصول على دفعة إيجابية نحو مرحلة النضج.بينما يتحول بعض المراهقين بعد انقضاء سنوات المراهقة إلى أشخاص بالغين، لكنهم يعانون من الارتباك، وتدني تقدير واحترام الذات، والشعور بالحيرة والضياع.. فتطول عادة التمرد والرفض لديهم.

هل تودين التعرف إلى.. متى تتكون شخصية طفلي؟

التمرد أخطر علامات سن المراهقة

مراهق يعلن رفضه وتمرده

علامات التمرد

توقف المراهقين عن الاهتمام بأفعال وأقوال الوالدين، والابتعاد عن الأهل وتقربهم من أبناء جيلهم.

عدم مشاركة أهلهم الحوار والحديث على اعتبار أنهم لا يستطيعون فهم ما يمرّون به.

التمرد على صلاحيات الوالدين، بهدف إثبات شخصيتهم المستقلة وقدرتهم على مواجهة تحديات الحياة.

كيفية احتواء تمرد المراهق بشكل إيجابي

أب وحديث يطول مع المراهق

الحوار الدائم المنفتح القائم على الحب والتقبل؛ من فهم لطبيعة المرحلة وخصائصها وما يمر به المراهق من تحديات.

عدم توجيه الانتقادات والاتهامات بأنه ابن مزعج أو متمرد أو يعصي الأوامر.

الابتعاد بشكل كلي عن كلمة (حين كنت صغيراً كنت طفلاً هادئاً تسمع الكلام.. ماذا حصل لك الآن؟)

إعطاء المراهق مساحة من الاستقلالية واتخاذ القرار في شؤون حياته البسيطة، حتى لا يضطر إلى اللجوء إلى التمرد.

تشجيع المراهق ودعمه وتقديره عند نجاحه في الأمور التي يعتمد فيها على نفسه.

عدم استخدام لغة الأمر والإجبار في الأمور التي نرغب منه أن يفعلها أو أن يمتنع عنها.

التواصل من خلال النظر في العين، وتحديد ما تريده من الطفل المراهق أن يقوم به.

أخبره كيف سيجعلك هذا الأمر تشعر بالامتنان.

استخدم عبارات تعبر عن الاحترام والتقدير، وامدحه حين يقوم بتنفيذ الطلب.

خطوات التعامل مع السلوك السيء

مراهقة منطوية وتشعر بالوحدة

انظر إليهم وتحدث بحزم:

استخدم العواقب بدلاً من العقاب:

حدد المشكلة بوضوح:

يبدأ تمرد الطفل في الظهور بشكل حاد وخطير، يصاحبه تكوين المشاعر تجاه الآخرين وتكوين الأفكار السلبية والعقلانية معاً، في المرحلة الثانية من 14 إلى 17 سنة، والتي تعد من أخطر المراحل.فنجد البعض يبدأ في شرب السجائر والممنوعات، والتقليد الأعمى لكل ما حوله، كما أنه قد يتعرض للاكتئاب، وفى هذه الحالة تخطئ الأسرة في التعامل الصحيح معه واحتوائه.قل لهم بالضبط ما فعلوه وأغضبك (أشعر بالضيق عندما تقوم بـ....)، أخبرهم بما يمكن عمله لتدارك الموقف أو إصلاح الخطأ (سأكون ممتناً لو قمت بـ....)، اقترح عليهم كيف يمكنهم التصرف لتجنب حدوث ذلك في المستقبل ( في المستقبل، أقترح أن ....).فالعواقب هي فرص أمام أولادك لتعلم أن تصرفاتهم وأفعالهم سيكون لها تأثير عليهم وعلى الآخرين.فكروا سوياً في الحلول الممكنة، وشجعهم على التوصل إلى حلين أو أكثر، وتحدث معهم عن كل حل من هذه الحلول، وما شعورهم تجاهه، ثم عبر عن شعورك أنت تجاه كل حل بأن تقول مثلاً "لن أكون مرتاحاً لهذا الحل بسبب......."، أو "أرى هذا الحل ممكناً بسبب ....."،اختر الحل الذي يبدو الأفضل، وقم بتجربته، تحدث مع أولادك وتابع الأمر معهم: هل نجح الحل؟*ملاحظة من"الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.