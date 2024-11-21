شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الالتهاب الرئوي عند كبار السن.. الأعراض والوقاية والان مع تفاصيل الخبر

كشفت زوجة الكاتب بشير الديك تطورات الحالة الصحية لزوجها بعد نقله إلى المستشفى مشيرة لـ"الخليج 365" أن زوجها ما زال في الرعاية المركزة بعد إصابته بالتهاب رئوى حاد لتلقى العلاج اللازم.

وحول ذلك، يوضح الخليج 365 العلاج وطرق الحماية والوقاية لكبار السن عند إصابتهم بالالتهاب الرئوي، وذلك وفقا لتقارير هذه المواقع "helthline" و" thehealthsite.

ما هو الالتهاب الرئوي لدي كبار السن ؟

يعد الالتهاب الرئوي مصدر قلق خاصة لدي لكبار السن، ويجب التعرف علي علاماته واتخاذ تدابير استباقية لتحديده والوقاية منه، فعند التقدم في السن يضعف الجهاز المناعي للجسم، وهذ يتسبب في جعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالتهاب رئوي، ولذا يجب التدخل في وقت سريع لتحسين النتائج الصحية، والمساعدة في تقليل مخاطر المرض.

ما هي أعراض الاتهاب الرئوي لدي كبار السن؟

إصابة كبار السن بالالتهاب الرئوي أعراضه أكثر خطورة من الشباب، والأعراض هي:

- السعال المستمر.

-ضيق التنفس.

-ألم في الصدر.

-الارتباك.

- الحمى ولكنها لا تظهر دائمًا.

ما هي طرق وقاية كبار السن من الالتهاب الرئوي؟

هناك العديد من النصائح التي يجب القيام بها للحماية من مضاعفات الالتهاب الرئوي ، ومنها:

-التطعيم ضد مسببات الأمراض السائدة، بما في ذلك الأنفلونزا والمكورات العقدية الرئوية

- الحفاظ على ممارسات النظافة القوية، مثل غسل اليدين بانتظام والابتعاد عن الاتصال الوثيق مع الأفراد الذين تظهر عليهم الأعراض، يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالعدوى.

- القيام بعادات نمط الحياة الصحية بشكل كبير في تعزيز صحة الجهاز التنفسي لدى كبار السن.

- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

- اتباع نظام غذائي متوازن .

- الإكثار من الماء للحصول علي ترطيب كاف.

- تجنب الملوثات البيئية، مثل دخان التبغ وتلوث الهواء.

- التهوية الكافية وأنظمة التدفئة وتنقية الهواء المناسبة تقلل من مخاطر العدوى المنقولة بالهواء.

ما هي طريقة علاج الالتهاب الرئوي؟

علاج الالتهاب الرئوي يتكون من استخدام المضادات الحيوية المناسبة أي في حالة التأكد أنه التهاب رئوي بكتيري، لمدة مناسبة، وإلى جانب المضادات الحيوية، قد تكون هناك حاجة إلى رعاية داعمة في شكل:

1. خافضات حرارة لتخفيض الحمى

2. مضاد للسعال للسيطرة على السعال الجاف المهيج

3. طارد للبلغم

4. مكملات الأكسجين بأنواع مختلفة من التقنيات غير الغازية/ الغازية لدعم التنفس

