المخرج سبايك لي رئيسًا للجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية في مهرجان البحر الأحمر

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 نوفمبر 2024 02:59 مساءً - كشفت إدارة الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، المقرر إنطلاقها في الفترة ما بين 5 وحتى 14 ديسمبر المقبل، عن اختيار المخرج سبايك لي رئيسًا للجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية، وهو المخرج الحائز على جائزة الأوسكار.

تخرج سبايك لي Spike Lee من كلية مورهاوس عام 1979 بدرجة البكالوريوس في الإعلام، كما تخرج من مدرسة السينما للدراسات العليا بجامعة نيويورك عام 1982، حيث كان زميلاً لكل من إرنست ديكرسون وأنغ لي.

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يشغل سبايك لي أيضاً منصب أستاذ جامعي في السينما ومدير فني في الجامعة، زوجته هي تونيا لويس لي، مخرجة أفلام وثائقية حائزة على عدة جوائز، لديهما ابنة تُدعى ساتشيل لويس لي وابن يُدعى جاكسون لويس لي، وكلاهما فنانان.

حصل سبايك لي مؤخرا على الوسام الوطني للفنون والإنسانيات من الرئيس الامريكي جون بايدن، وكُرِّم بإدخاله إلى قاعة مشاهير كرة السلة “نايسميث” بصفته مشجعاً بارزاً إلى جانب كل من جاك نيكلسون وبيلي كريستال.

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